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"Мордовия" подписала контракты с пятью футболистами

6 июля 2015, 11:49
45

Сегодня саранская "Мордовия" на своей страничке в "твиттере" сообщила о подписании конрактов с пятью футболистами. На один год заключено соглашение с Алексеем Ивановым (№88) и Антоном Бобром (№8), из "Торпедо" в команду пришел словенец Далибор Стеванович, а из "Краснодара" Евгений Шипицин, вернулся в родной коллектив Максим Тишкин из "Уфы".

Отметим, что новичкам уже присвоены номера, Стеванович выбрал себе футболку с 16-м номером, Шипицын - с 25-м, а Тишкин с 71-м.

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Источник: ФК «Мордовия»
Россия. Премьер-лига Мордовия Бобер Антон Иванов Алексей Шипицин Евгений Тишкин Максим Стеванович Далибор
Комментарии (45)
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Катя Бурова
1436172912
Что творит Мордовия! Остановите эту трансферное машину!
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RussianHorse
1436179422
Ну все! Теперь точно спортак за 6 вздрючат)
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МОСКОВСКИЕ КЕДЫ
1436180140
Парней на распродаже зацепили
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cska_moscow239
1436180413
серьёзно укрепились
Ответить
Майкл59ru
1436183009
Ну с таким составом не грех и на чемпионство замахнутся)
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CSKA-MORDOVIA
1436184138
Удачи ребятам в новом сезоне! Мордва великая!
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морозз
1436188687
Мордовия без Палыча...однозначно жертва Пердива!
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RIR68
1436191716
удачи мордве красно-синей!
Ответить
ЮГ РОССИИ
1436195306
Лишь бы соблюли финансовое ферплей).
Ответить
nahan
1436201913
А Жерар Депардье где?
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