"Мордовия" подписала контракты с пятью футболистами

Сегодня саранская "Мордовия" на своей страничке в "твиттере" сообщила о подписании конрактов с пятью футболистами. На один год заключено соглашение с Алексеем Ивановым (№88) и Антоном Бобром (№8), из "Торпедо" в команду пришел словенец Далибор Стеванович, а из "Краснодара" Евгений Шипицин, вернулся в родной коллектив Максим Тишкин из "Уфы".

Отметим, что новичкам уже присвоены номера, Стеванович выбрал себе футболку с 16-м номером, Шипицын - с 25-м, а Тишкин с 71-м.