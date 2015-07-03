"Торпедо" будет выступать в ПФЛ в зоне "Центр"

Президент Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов рассказал о ситуации с московским "Торпедо", которое в ближайшее время должно войти в число членов организации.



"Мы имеем обращение москвичей об участии во втором дивизионе. Серьезных проблем по перестройке с РФПЛ до ПФЛ у клуба при правильном подходе не должно возникнуть. Время до середины следующей недели есть. Выступать "Торпедо" будет в зоне "Центр", - поведал функционер.



Напомним, что торпедовцы по итогам минувшего сезона РФПЛ покинули турнир, а источников финансирования для участия в ФНЛ отыскать не сумели.



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