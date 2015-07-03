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"Торпедо" будет выступать в ПФЛ в зоне "Центр"

3 июля 2015, 11:41
51

Президент Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов рассказал о ситуации с московским "Торпедо", которое в ближайшее время должно войти в число членов организации.

"Мы имеем обращение москвичей об участии во втором дивизионе. Серьезных проблем по перестройке с РФПЛ до ПФЛ у клуба при правильном подходе не должно возникнуть. Время до середины следующей недели есть. Выступать "Торпедо" будет в зоне "Центр", - поведал функционер.

Напомним, что торпедовцы по итогам минувшего сезона РФПЛ покинули турнир, а источников финансирования для участия в ФНЛ отыскать не сумели.

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Источник: ТАСС
Россия. Второй дивизион. Зона Центр ПФЛ Торпедо
Комментарии (51)
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родом из СССР
1435913256
зачем мучить и без того психически не здоровых фанов Педо, расформировать клуб и дело с концом
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cska plus
1435913534
проще расформироваться!
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rubinovyi2
1435916601
Восстанет Торпедо,со временем,как птица феникс!
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морозз
1435917103
Главное что существует и не погибла как Алания, безвозвратно!
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Rechter
1435919243
Прикольно умные люди Топредо юзают. Взяли бабла, распилили, на остаток попылили в РПЛ, вылетели, \"никто не виноват!\". Потом опять взяли, распилили, на остаток попылили и вылетели, и снова \"никто не виноват\". Ясно же, что никто не вложится в никому не интересный бренд (название-то \"Торпедо\", как \"Тракторист\" какой-то), да еще и с кучкой упоротых маргиналов на трибунах, а значит и никаких перспектив у этого клуба нет. Закрылись бы, да не мучались.
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Lucius Vorenus
1435920238
жаль
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Воин трои
1435940766
Туда бы забрали своих подружек с закрывашки
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mat73
1435941520
Жаль торпедовскую команду, могли бы и в ФНЛ задержаться. Сразу из вышки туда вниз, поди очень обидно...
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sythev
1435944508
Придётся потерпеть, как говорится..
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sam34600
1435945208
Всем болельщикам ТОРПЕДО-отвечу стихами ныне покойного нашего сатирика и большого болельшика ТОРПЕДО.-Аркадия Арканова А сколько лет сердца нам грели Кумиры дедов и отцов - Пономарев и Метревели Воронин,Иванов,Стрельцов Пожухнут прошлые победы, Увянет \"Лужников\" газон Но знай,мы ждем тебя, \"Торпедо\" Вернись через один сезон.
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