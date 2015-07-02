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    Нецид перешел в стан "Бурсаспора"

    Чешский нападающий "Зволле" Томаш Нецид, известный российскому болельщику по выступлениям за московский ЦСКА, перешел в турецкий "Бурсаспор". Контракт с игроком подписан на 4 года.

    "Отрадно, что я присоединился к большой семье под названием "Бурсаспор". Здесь отличные фанаты, потрясающая атмосфера на стадионе. С нетерпением жду начало нового сезона. Намерен проявить себя в команде с лучшей стороны", - сказал Нецид сразу после подписания соглашения.

    В минувшем чемпионате Нидерландов чех сыграл 33 матча и забил 14 мячей.

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    Источник: ФК «Бурсаспор»

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    02.07.2015 23:35
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 05:29

      Удачи Нециду в новой команде.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 3 июля 2015, 18:01

      не сильно круто

      0
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 3 июля 2015, 11:46

      Не плохой нап,удачи ему.

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 3 июля 2015, 09:28

      Всяко лучше чем табун !

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      Рейтинг: +254

      Pastor Maldonado > spartach n1 3 июля 2015, 10:32

      Из спартака даже в Бурсаспор не берут >:-(

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > Pastor Maldonado 3 июля 2015, 11:02

      Как Онопконь поживает ?))

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      Рейтинг: +254

      Pastor Maldonado > spartach n1 3 июля 2015, 11:50

      Вроде нормально, я с ним не общался)))

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > Pastor Maldonado 3 июля 2015, 17:57

      А он же по армянски не волокет ))

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 3 июля 2015, 06:39

      всё-таки в Турцию, удачи!

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      Рейтинг: +151

      311 3 июля 2015, 00:44

      Порой кажется, что весь трансферный рынок кружится вокруг Турции. Турки, а как же свои Ахметы?)

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      Рейтинг: +597

      Alexaos 3 июля 2015, 00:35

      понюшня сломала парню карьеру. теепр ьскитаетс бедолага и материт про себя всех из цска

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 2 июля 2015, 23:54

      испортила его цска.

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      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 2 июля 2015, 23:51

      хорошее решение

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