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    Богатырь, инопланетянин и волк могут стать талисманами ЧМ-2018

    По результатам онлайн-опроса на сайте talisman.fifa.com были выбраны 10 возможных талисманов ЧМ-2018, который пройдет в России. В десятку самых популярных символов вошли амурский тигр, богатырь, волк, дальневосточный леопард, жар-птица, инопланетянин, космонавт, кот, медведь и робот. Участие в опросе приняли более 50 000 болельщиков.

    "Мы очень рады, что российские болельщики откликнулись на предложение принять участие в разработке официального талисмана Чемпионата мира, - отмечает министр спорта Виталий Мутко. - Талисман будет олицетворять нашу страну для всех болельщиков Чемпионата мира. Он должен быть одним из самых ярких и узнаваемых персонажей чемпионата. Поэтому крайне важно максимально вовлечь россиян в процесс его создания. И, как мне кажется, на данном этапе нам это удалось".

    Дизайнеры и художники России могут предложить свои эскизы на одного из названных талисманов. На финальной стадии кампании три лучшие работы будут выставлены на всероссийское голосование. Презентация официального талисмана Чемпионата мира пройдет в 2016 году.

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    Источник: ФИФА

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    01.07.2015 13:51
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    Комментарии208
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      Рейтинг: +97

      Zen-Aky 2 июля 2015, 18:52

      Надеюсь выберут инопланетянина Роджера из Американского папаши он прикольный обожаю этот мультик для взрослых.

      0
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      Рейтинг: +58

      katalonez 2 июля 2015, 14:42

      А "упоротый лис" и "лемур-узбагойзя" участвовали в конкурсе?

      1
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 2 июля 2015, 13:47

      да как же они посмели матрёшку нашу забыть?! открываешь расписную, а в ней - и богатырь, и волк, и медведь, и тигр, и жар-птица, и леопард, и космонавт, а самый маленький - кот на цепочке! все просто в а х у е...))

      1
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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 2 июля 2015, 08:19

      Тыря богатство...самое оно.
      И личико Мутко.

      0
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      Рейтинг: +37

      Nielsvangogh 2 июля 2015, 08:09

      Одиннадцать буратин в валенках-вот настоящий талисман, олицетворяющий нашу сборную!!!

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      Рейтинг: +30

      Конструктор смерти 2 июля 2015, 06:50

      богатыря надо!

      0
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      Рейтинг: +43

      Eezila 2 июля 2015, 01:15

      Джамшут, Яга и продажная женщина - вот, кто олицетворяет страну, куда ни глянь нынче

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      Рейтинг: +72

      Zidane_92 > Eezila 2 июля 2015, 08:15

      и пузатые менты(попы)

      1
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      Рейтинг: +356

      Hardwell 2 июля 2015, 00:02

      Инопланетянин по любому будет и ещё кто нибудь...Будут команды выходить под песню:И снится нам не рокот космодрома... ))))

      0
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      Рейтинг: +86

      DRDR_SaSa 1 июля 2015, 23:59

      Бышовца в талисманы!

      1
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      Рейтинг: +40

      Твой Арсен 1 июля 2015, 23:36

      Инопланетянин? Логика?

      0
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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > Твой Арсен 1 июля 2015, 23:40

      Покажет, что у нас одни инопланетяне у власти.

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