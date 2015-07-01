Богатырь, инопланетянин и волк могут стать талисманами ЧМ-2018

По результатам онлайн-опроса на сайте talisman.fifa.com были выбраны 10 возможных талисманов ЧМ-2018, который пройдет в России. В десятку самых популярных символов вошли амурский тигр, богатырь, волк, дальневосточный леопард, жар-птица, инопланетянин, космонавт, кот, медведь и робот. Участие в опросе приняли более 50 000 болельщиков.



«Мы очень рады, что российские болельщики откликнулись на предложение принять участие в разработке официального талисмана Чемпионата мира, – отмечает министр спорта Виталий Мутко. – Талисман будет олицетворять нашу страну для всех болельщиков Чемпионата мира. Он должен быть одним из самых ярких и узнаваемых персонажей чемпионата. Поэтому крайне важно максимально вовлечь россиян в процесс его создания. И, как мне кажется, на данном этапе нам это удалось».

Дизайнеры и художники России могут предложить свои эскизы на одного из названных талисманов. На финальной стадии кампании три лучшие работы будут выставлены на всероссийское голосование. Презентация официального талисмана Чемпионата мира пройдет в 2016 году.

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