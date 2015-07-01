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    • Богатырь, инопланетянин и волк могут стать талисманами ЧМ-2018

    Богатырь, инопланетянин и волк могут стать талисманами ЧМ-2018

    По результатам онлайн-опроса на сайте talisman.fifa.com были выбраны 10 возможных талисманов ЧМ-2018, который пройдет в России. В десятку самых популярных символов вошли амурский тигр, богатырь, волк, дальневосточный леопард, жар-птица, инопланетянин, космонавт, кот, медведь и робот. Участие в опросе приняли более 50 000 болельщиков.

    «Мы очень рады, что российские болельщики откликнулись на предложение принять участие в разработке официального талисмана Чемпионата мира, – отмечает министр спорта Виталий Мутко. – Талисман будет олицетворять нашу страну для всех болельщиков Чемпионата мира. Он должен быть одним из самых ярких и узнаваемых персонажей чемпионата. Поэтому крайне важно максимально вовлечь россиян в процесс его создания. И, как мне кажется, на данном этапе нам это удалось».

    Дизайнеры и художники России могут предложить свои эскизы на одного из названных талисманов. На финальной стадии кампании три лучшие работы будут выставлены на всероссийское голосование. Презентация официального талисмана Чемпионата мира пройдет в 2016 году.

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    Источник: ФИФА

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    01.07.2015 13:51
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    Комментарии (210)
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    DRDR_SaSa
    1435784351
    Бышовца в талисманы!
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    Hardwell
    1435784558
    Инопланетянин по любому будет и ещё кто нибудь...Будут команды выходить под песню:И снится нам не рокот космодрома... ))))
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    Eezila
    1435788943
    Джамшут, Яга и продажная женщина - вот, кто олицетворяет страну, куда ни глянь нынче
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    Конструктор смерти
    1435809000
    богатыря надо!
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    Nielsvangogh
    1435813788
    Одиннадцать буратин в валенках-вот настоящий талисман, олицетворяющий нашу сборную!!!
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    Сергей Саныч
    1435814370
    Тыря богатство...самое оно. И личико Мутко.
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    Сенситив
    1435834022
    да как же они посмели матрёшку нашу забыть?! открываешь расписную, а в ней - и богатырь, и волк, и медведь, и тигр, и жар-птица, и леопард, и космонавт, а самый маленький - кот на цепочке! все просто в а х у е...))
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    katalonez
    1435837360
    А \"упоротый лис\" и \"лемур-узбагойзя\" участвовали в конкурсе?
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    Zen-Aky
    1435852321
    Надеюсь выберут инопланетянина Роджера из Американского папаши он прикольный обожаю этот мультик для взрослых.
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    ologreds
    1694997686
    numo434529
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