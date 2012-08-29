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Валерий Овчинников
Новости
Валерий Овчинников - новости
Россия
26 ноября 1947 (78)
Тренер
Статистика
Новости
Овчинников забраковал нового тренера «Родины»: «Россия – это не отстойник и не помойка»
9 октября
6
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
29 августа
12
Овчинников – о бразильцах из «Зенита» на ЧМ-2026: «Они выкладываются за свою сборную, а в РПЛ будут играть вполноги»
17 июня
5
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака
7 мая
8
Мостовой дерзко ответил на слова Овчинникова, что его переклинило
20 апреля
9
Мостового раскритиковали за слова про Мусаева: «Его переклинило»
17 апреля
5
Овчинников: «Челестини повезло, что Талалаев сдержался от мощного удара»
17 марта
24
Овчинников: «Черчесов может загрызть Челестини»
4 марта
Овчинников призвал выгнать легионера из «Зенита»: «Он уже достал Семака»
26 февраля
7
Овчинников заявил о существовании инопланетян
17 января
16
Овчинников – Баринову: «За базаром надо следить»
13 января
21
Овчинников ответил, что его настораживает в новом тренере «Спартака»
9 января
6
Овчинников выявил беду российского футбола
3 января
2
Овчинников – о «Спартаке»: «Из года в год допускают одну и ту же ошибку»
2025.12.26 14:46
6
Овчинников назвал условие для участия России в ЧМ-2026
2025.12.22 20:50
Овчинников назвал желаемого чемпиона РПЛ
2025.12.19 15:30
1
Овчинников – о тренере «Спартака»: «Будут искать каратиста, они любят сумасшедших, тех, кто прыгает и орет»
2025.12.17 12:47
12
Овчинников: «Романцев в «Динамо» чуть с ума не сошeл – с чего Карпин решил, что продавит?»
2025.11.18 17:05
4
Овчинников хочет более радикальных изменений в «Спартаке»
2025.11.12 20:55
10
Овчинников: «От «Спартака» осталось одно имя»
2025.10.29 22:21
4
Овчинников назвал самого хитрого бразильца в «Зените»
2025.09.18 19:50
4
Овчинников объяснил, почему Талалаева не берут в топ-клубы РПЛ
2025.09.18 10:52
5
Овчинников – о Клаудиньо: «Разве можно верить бразильцам?»
2025.09.08 22:10
4
«Спартак» обвинили в преклонении перед иностранцами: «Это началось еще с Петра Первого»
2025.05.30 01:20
38
Овчинников – о чемпионской гонке в РПЛ: «Идет борьба между Африкой и Бразилией»
2025.05.17 09:18
33
Валерий Овчинников – о Венделе: «Ему плевать на команду, на «Зенит» и на Россию»
2025.05.14 17:59
34
Овчинников: «Не надо удивляться, если Анчелотти возглавит «Зенит»
2025.04.28 21:34
3
Валерий Овчинников сказал, когда Дзюба будет нормальным
2025.04.22 11:24
11
Овчинников дал совет «Зениту», как выбить «Краснодар» с 1-го места РПЛ
2025.04.13 15:34
3
Овчинников разнес Мостового: «У него курс лечения закончился, что ли?»
2025.03.31 17:11
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