Овчинников – о чемпионской гонке в РПЛ: «Идет борьба между Африкой и Бразилией»

Российский тренер Валерий Овчинников порассуждал о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Краснодар» лидирует с 1-очковым отрывом за 2 тура до конца сезона.

Им осталось сыграть с «Оренбургом» и «Динамо».

У «Зенита» будут матчи с «Ростовом» и «Ахматом».

«Вот все уперлись в «Зенит», а сколько иностранцев за «Краснодар» играет. Нам же рассказывали, что у них самая лучшая академия.

Какой смысл тогда этой академии? Выхлоп должен быть – минимум половина основного состава, если не весь! Там со всех регионов России ребят собирают. Слова Галицкого про воспитанников – это сказки венского леса.

Мы обращаем внимание на «Зенит», но как-то упустили из внимания «Краснодар». А там такая же картина, но только африканская.

Идeт борьба за чемпионство между Африкой и Бразилией, но пока она складывается в пользу Африки. Бразильская диаспора терпит крушение», – заявил Овчинников.