Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Овчинников – о чемпионской гонке в РПЛ: «Идет борьба между Африкой и Бразилией»

Овчинников – о чемпионской гонке в РПЛ: «Идет борьба между Африкой и Бразилией»

Сегодня, 09:18
8

Российский тренер Валерий Овчинников порассуждал о борьбе за чемпионство в РПЛ.

  • «Краснодар» лидирует с 1-очковым отрывом за 2 тура до конца сезона.
  • Им осталось сыграть с «Оренбургом» и «Динамо».
  • У «Зенита» будут матчи с «Ростовом» и «Ахматом».

«Вот все уперлись в «Зенит», а сколько иностранцев за «Краснодар» играет. Нам же рассказывали, что у них самая лучшая академия.

Какой смысл тогда этой академии? Выхлоп должен быть – минимум половина основного состава, если не весь! Там со всех регионов России ребят собирают. Слова Галицкого про воспитанников – это сказки венского леса.

Мы обращаем внимание на «Зенит», но как-то упустили из внимания «Краснодар». А там такая же картина, но только африканская.

Идeт борьба за чемпионство между Африкой и Бразилией, но пока она складывается в пользу Африки. Бразильская диаспора терпит крушение», – заявил Овчинников.

Еще по теме:
Валерий Овчинников – о Венделе: «Ему плевать на команду, на «Зенит» и на Россию» 51
Овчинников: «Не надо удивляться, если Анчелотти возглавит «Зенит» 4
Валерий Овчинников сказал, когда Дзюба будет нормальным 11
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Овчинников Валерий
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SLADE2019
1747463386
Дураком был, дураком и помрет (дай бог ему здоровья). Очень хорошо работала и работает краснодарская академия. Не тебе, долбоящеру о ней судить.
Ответить
fakeid
1747464012
зенит в этом сезоне избавился от 5 бразильцев: фернандес, ду кейрос, родригао, артур, клаудиньо. ну теперь ещё и вендела можно записать. а привёз всего одного - энрике. краснодар, у которого выходит по 8 зулусов в старте - считается нормой. нужно визжать именно на зенит, что хряки, собственно, и делают. у которых зулусов ещё больше, чем в краснодаре. позор зулусам, позор тарасятнику)
Ответить
morgan59
1747465543
Академия есть и у Спартака, и у Торпедо и у ЦСКА и у Зенита. Так нет же, всем нужно зацепить своим упрёком Краснодар. Воспитанники Краснодарской академии играют во многих клубах РПЛ, даже в Зените и Динамо Москва,Ростов, Ахмат, ПСЖ. Академия оправдывает большую часть затрат. Тем не менее, все кому не лень пытаются ставить в укор Галицкому, малое количество воспитанников в команде. И никто не вспоминает, как агенты ломали психику Игнатьеву, Шапи, как Спартак переманил и угробил одного из самых одарённых юношей, что стало предметом ссоры Галицкого и Федуна.Вы задайте вопрос Зениту,:"Почему при наличии своей Академии, в воротах Зенита два воспитанника Краснодарской Академии? Как переманил и за один месяц Зенит отправил на полгода в лазарет Волкова?". Умничать все умеют. А дать разумный ответ для таких умников - весьма проблематично.
Ответить
...уефан
1747466252
...мог проще и короче сказать - "Все наши академии - "Овчинки, не стоящие своей выделки"...
Ответить
anatolich72
1747466331
Овчинников забыл сказать о питерской бригаде судей, в Оренбурге быкам будет крайне тяжело.
Ответить
Главные новости
СпецпроектКак хорошо вы следили за этим сезоном РПЛ?
1
Селюк объяснил провал Станковича в «Спартаке»
10:23
1
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
09:44
1
Игрок «Барселоны» – во время чемпионского парада: «Кто не скачет – тот мадридиста»
09:33
2
Овчинников – о чемпионской гонке в РПЛ: «Идет борьба между Африкой и Бразилией»
09:18
8
Прогноз Радимова на матчи «Краснодара» и «Зенита» в 29-м туре РПЛ
08:45
5
«Реал» заплатит за Трента больше, чем ожидалось
08:32
«Спартак» хочет экс-тренера «Динамо», Тимощуку грозит тюрьма, наказание для Станковича и другие новости
01:35
Салах одним словом описал свои шансы выиграть «Золотой мяч»
01:15
Кафанов ответил, в чем феномен Акинфеева
01:05
1
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Ростов» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 18 мая 2025
09:53
Где смотреть матч «Ахмат» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 18 мая 2025
09:51
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 18 мая 2025
09:50
Где смотреть матч «Динамо» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 18 мая 2025
09:46
Прогноз Радимова на матчи «Краснодара» и «Зенита» в 29-м туре РПЛ
08:45
5
Мостовой подвел итоги сезона для «Спартака»: «В кошмарном сне не приснится»
08:16
3
Кафанов ответил, в чем феномен Акинфеева
01:05
1
«Спартак» рассматривает экс-тренера «Динамо», работающего в МЛС
00:36
4
Газзаев – об уходе из ЦСКА в 2003 году: «Меня просто убрали после чемпионства»
00:24
2
Экс-советник Федуна высказался о результатах «Спартака»
00:07
Экс-президент «Спартака» призвал уволить Кахигао: «Ставка на иностранцев ошибочна»
Вчера, 23:47
5
Петржела пожаловался на проблемы из-за российских СМИ
Вчера, 23:11
Генич дал совет «Спартаку» насчет Станковича
Вчера, 22:50
9
Геркус нашел новую работу в РПЛ
Вчера, 22:41
2
Вагнер Лав отказался бесплатно работать в ЦСКА
Вчера, 22:10
2
Ловчев ответил, должен ли «Спартак» уволить Станковича
Вчера, 21:47
9
Газзаев раскрыл содержание своей речи в перерыве победного финала Кубка УЕФА
Вчера, 21:35
В РФС прояснили ситуацию с клубами, не получившими лицензию на следующий сезон
Вчера, 21:21
Мостовой отреагировал на предложение Губерниева возглавить «Спартак»
Вчера, 21:09
5
Тимощуку грозит до 12 лет тюрьмы на Украине
Вчера, 20:49
13
Экс-динамовец Лесовой сравнил цены в России и Израиле
Вчера, 20:39
1
В «Крыльях Советов» высмеяли новость о нечестной игре с «Пари НН»
Вчера, 20:16
ЭСК РФС разобрала два неназначенных пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
Вчера, 19:30
2
Радимов: «Сезон «Спартака» просран, но Станковича надо оставить»
Вчера, 19:13
109
ЭСК РФС вынес вердикт по двум моментам в дерби «Динамо» – «Спартак»
Вчера, 18:52
3
«Спартак» заплатит крупный штраф по итогам дерби с «Динамо»
Вчера, 18:00
5
В «Пари НН» отреагировали на слухи о нечестной игре с «Крыльями Советов»
Вчера, 17:41
Станковичу грозит 4-матчевая дисквалификация: подробности
Вчера, 17:28
77
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 