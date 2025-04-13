Овчинников дал совет «Зениту», как выбить «Краснодар» с 1-го места РПЛ

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников дал «Зениту» совет, как вернуться на первое место РПЛ.

«Краснодар» лидирует с 5-очковым отрывом.

В 17:00 мск «Зенит» примет «Краснодар» в 24-м туре.

«Зенит» выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.

«Зенит» отстаeт от «Краснодара» на пять очков. Их же надо как-то достать. Это какие усилия надо приложить, чтобы закопать «Краснодар»! Без стимуляции команд никто против «Краснодара» так выкладываться не будет. Надо стимулировать другие команды, если это разрешено нашими законами.

Даже если они обыграют «Краснодар», сократят отставание до двух баллов, то потом опять какую-нибудь ничейку скатают, а «Краснодар» будет побеждать», – сказал Овчинников.