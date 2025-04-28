Овчинников: «Не надо удивляться, если Анчелотти возглавит «Зенит»

Валерий Овчинников допустил, что Карло Анчелотти после «Реала» продолжит тренерскую карьеру в России.

«Удивляться не надо, если «Зенит» захочет назначить Анчелотти. Он поедет в Россию, если ему предложат зарплату, которую он в глаза не видел.

Миллионов 20 – это была бы очень большая сумма для Европы. Но думаю, чтобы становиться чемпионом России, можно тратить и поменьше во много раз.

Все эти Анчелотти и другие иностранцы не просто поедут в Россию за большие деньги, а ринутся сюда, полетят. Так что не надо удивляться, если Анчелотти возглавит «Зенит».

«Зенит» – это «Зенит», их возможности велики», – заявил Овчинников.