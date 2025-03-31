Овчинников разнес Мостового: «У него курс лечения закончился, что ли?»

Российский тренер Валерий Овчинников недоволен высказываниями Александра Мостового.

Ранее экс-спартаковец назвал главного тренера ЦСКА Марко Николича «нефутбольным человеком».

«У Мостового курс лечения закончился, что ли? У Мостового вообще кто-то нормальный есть? У него же все плохие.

Он лезет во все дырки, везде говорит то, что моментально печатается. Создавать рекламу Мостовому я помогать не хочу. Пускай заплатит, тогда помогу.

Есть большая разница между профессией футболиста и тренера. Работал ли Мостовой хоть день тренером? Я тоже могу врачом поработать тогда, если учитывать мой возраст и количество заболеваний. Где Николич и где Мостовой. Абсурд просто такое говорить.

Пусть Мостовой возьмeт команду Второй лиги, ворвeтся в Первую лигу, потом попадeт в РПЛ. Вот тогда у него появится биография. Тогда может давать всем советы и рекомендации, но не раньше.

Он играл в футбол, но он уже давно бутсы на гвоздик повесил, сейчас может только каждый день от пыли протирать», – заявил Овчинников.