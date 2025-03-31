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  • Овчинников разнес Мостового: «У него курс лечения закончился, что ли?»

Овчинников разнес Мостового: «У него курс лечения закончился, что ли?»

31 марта 2025, 17:11
20

Российский тренер Валерий Овчинников недоволен высказываниями Александра Мостового.

Ранее экс-спартаковец назвал главного тренера ЦСКА Марко Николича «нефутбольным человеком».

«У Мостового курс лечения закончился, что ли? У Мостового вообще кто-то нормальный есть? У него же все плохие.

Он лезет во все дырки, везде говорит то, что моментально печатается. Создавать рекламу Мостовому я помогать не хочу. Пускай заплатит, тогда помогу.

Есть большая разница между профессией футболиста и тренера. Работал ли Мостовой хоть день тренером? Я тоже могу врачом поработать тогда, если учитывать мой возраст и количество заболеваний. Где Николич и где Мостовой. Абсурд просто такое говорить.

Пусть Мостовой возьмeт команду Второй лиги, ворвeтся в Первую лигу, потом попадeт в РПЛ. Вот тогда у него появится биография. Тогда может давать всем советы и рекомендации, но не раньше.

Он играл в футбол, но он уже давно бутсы на гвоздик повесил, сейчас может только каждый день от пыли протирать», – заявил Овчинников.

  • 56-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
  • В прошлом году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • В РПЛ он может работать только ассистентом.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Овчинников Валерий Мостовой Александр
Комментарии (20)
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Каратель помойников
1743431348
Валера красава,по полочкам разложил.сейчас царь долбанет булешовым боярки и ответит)
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Snek
1743434942
Ну справедливости ради, из тройки лучших игроков своего времени: "Карпин, Мостовой и Аленичев". Самый "говорливый" только Мостовой и он же из этой тройки единственный, кто никого не тренировал.
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bset
1743436111
Мостовой играл с 1986 по 2005, то есть 19 лет. И он же никто с 2005 по 2025, то есть 20 лет. Он больше никто, чем футболист.
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АК 68
1743436452
Борман прав на все 100%.
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Alex396
1743436725
Дайте Мостовому потренировать Смартак. Может он его выведет х@й знает куда.
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порт
1743438024
Что ответит Мостовой?
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Mirak92
1743438463
Вот нах...я он рот свой открыл?? Ща у Царя понос словарный на месяц начнется
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Александр.Т.
1743440588
Ахахах , молодец прошёлся по Царю-батюшке
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Andron1972
1743481055
Красавец! Достойный ответ балаболке!!!
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Osianin1969
1743481304
Дайте Мостовому клуб потренировать, обосраться и затянуться
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