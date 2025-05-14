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  • Валерий Овчинников – о Венделе: «Ему плевать на команду, на «Зенит» и на Россию»

Валерий Овчинников – о Венделе: «Ему плевать на команду, на «Зенит» и на Россию»

Сегодня, 17:59
31

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о полузащитнике «Зенита» Венделе, который появился в аэрпорту Пулково с десятью чемоданами.

«Вендел уже просто барахло своe перевозит. Нормально отоварился в России, закупился, сейчас поедет свою бразильскую семейку одевать, они же там у них большие. Целое село.

Подзаработал здесь, теперь и домой можно ехать. Россия его не интересует. Ему плевать на команду, на «Зенит» и на Россию. Неужели не видно по их отношению? Этого только в Питере не видят. Думаете, Вендел о России думает? Да мы ему до одного места!

Ему и на празднования с командой плевать. Возьмите командировку и слетайте в Бразилию взять у него интервью, я уверен, что Вендел там всe расскажет. Он расскажет, как мучился в России, как ел этот чepтов хлеб, хотя хотел бразильской фасоли. Он всe расскажет, как с ним плохо поступали в России. Будто первый раз мы с ним сталкиваемся.

Его не интересует, как пройдут последние два тура, станет ли «Зенит» чемпионом. Его интересуют только свои чемоданы, ещe семейку свою наверно прихватил», – сказал Овчинников.

  • Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сказал, что Вендел выбыл из строя до конца месяца. В мае петербуржцам осталось провести 3 матча.
  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 60 очками после 28 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 1 очко.
  • 27-летний Вендел после окончания сезона в «Зените» перейдет в «Ботафого».

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Овчинников Валерий
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Комментарии (31)
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кайрос
1747237798
Венделу плевать на Россию===== Овчинников балбес еще сказал бы что Вендел на сво должон идти.Шобы земель побольше для России захватить.Не хватает России своей земли.Гы гы.
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Номэд
1747237957
Венделу наконец-то гендир вшивых паспорт вернул, и тот сразу на лыжи.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1747238378
Давно этого не было слышно,видно в дурке проходил лечение. Вендел домой поехал на Родину,ничего ни у кого не украл,отыграл честно.
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somn
1747238581
Сколько злобы у человека...
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порт
1747238615
А что плохого в том что человек будет помогать своим родственникам, и что у них больше семьи, или это просто зависть?
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Янвapь 62
1747238619
Наскирдовал керенок и на лыжи
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Январь 59
1747238783
Что Вендел первый такой? Вендел давно просился домой. Здесь ему уже надоело, не смотря на то что ему очень хорошо платили. Он отработал свою командировку, собрал нажитое добро и полетел домой. Как в гостях не хорошо, а дома всегда лучше. Такие легионеры практически все. Через Краснодар таких прошло больше десятка. Какими только калачами, булочками и пирогами не заманивали, ни Гранквист, ни Маурисио Перейра, ни Хуниор Алонсо не остались. Во первых люди боятся за тот факт что СВО затянулась, прилеты по всей стране и каждый боится за свою жизнь. Ругать иностранцев, за то что они хотят на Родину просто глупо. Ну не уютно им тут. Поработал, заработал, и полетел домой.
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FWSPM
1747239813
чувак получал 5-6 лямов не считая премий конечно он терпел... или вы думаете он ради вашей помойки питерской карьерой пожертвовал как на клубном так и на уровне сборной?
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Цугундeр
1747240095
Охеревший от пьянки и безделья Борман.. Вот тебе и "легенда", лепит хуже "номедки") ЗЫ "Да мы ему до одного места!" А кому мы вообще нужны без денег?
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subbotaspartak
1747242615
Ему слюны не хватит... А денег питерских до конца жизни...
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