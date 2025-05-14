Валерий Овчинников – о Венделе: «Ему плевать на команду, на «Зенит» и на Россию»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о полузащитнике «Зенита» Венделе, который появился в аэрпорту Пулково с десятью чемоданами.

«Вендел уже просто барахло своe перевозит. Нормально отоварился в России, закупился, сейчас поедет свою бразильскую семейку одевать, они же там у них большие. Целое село.

Подзаработал здесь, теперь и домой можно ехать. Россия его не интересует. Ему плевать на команду, на «Зенит» и на Россию. Неужели не видно по их отношению? Этого только в Питере не видят. Думаете, Вендел о России думает? Да мы ему до одного места!

Ему и на празднования с командой плевать. Возьмите командировку и слетайте в Бразилию взять у него интервью, я уверен, что Вендел там всe расскажет. Он расскажет, как мучился в России, как ел этот чepтов хлеб, хотя хотел бразильской фасоли. Он всe расскажет, как с ним плохо поступали в России. Будто первый раз мы с ним сталкиваемся.

Его не интересует, как пройдут последние два тура, станет ли «Зенит» чемпионом. Его интересуют только свои чемоданы, ещe семейку свою наверно прихватил», – сказал Овчинников.