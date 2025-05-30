Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» обвинили в преклонении перед иностранцами: «Это началось еще с Петра Первого»

«Спартак» обвинили в преклонении перед иностранцами: «Это началось еще с Петра Первого»

30 мая 2025, 01:20
38

Валерий Овчинников прокомментировал продолжение сотрудничества между «Спартаком» и Деяном Станковичем.

  • Спартаковцы финишировали на 4-м месте в РПЛ.
  • Клуб продлил контракт с сербским тренером до 2027 года.

– Какое место занял «Спартак»? Карпина снимали там за второе, Черчесова тоже. А Станкович берет четвертое место, и это считается нормальным. Хотя у «Спартака» одна задача – стать первым.

Все преклонение перед иностранцами началось с Петра Первого. С Питера все это началось. Тогда их сильно любили и сейчас продолжают.

Они выживают в нашей системе. С них надо как с наших спрашивать: не выполнил задачу – свободен! Но Станковича оставляют.

– Почему?

– Я думаю, там такие условия неустойки при расторжении контракта, что «Спартаку» легче оставить тренера, чем уволить раньше срока. Вот и все. А россиянам можно швырнуть пару-тройку сотен тысяч – и гуляй.

– Станкович работал в «Спартаке» первый сезон, только изучил РПЛ, сформировал команду.

– Он же тренер, а не «сезонщик». Если тебя приглашает такой клуб, как «Спартак», наверное, у тебя есть время подумать, куда ты идешь. Наверное, тебе объясняли, чего от тебя хотят.

Ты должен сказать: «Хотите чемпионства? Да, я это сделаю». Или наоборот: «Я не смогу, ребята». Просто, когда иностранный тренер видит зарплату, которую ему предлагают в России, его перемыкает. И он, сломя голову, сюда бежит.

Вы представляете, сколько Станкович получал бы в Сербии? Я помню, Дик Адвокат получал в сборной Бельгии 300 тысяч «грязными». Когда его позвали в сборную России и он увидел сумму, то подумал: «Какая Бельгия?» Свернул ее в трубочку и засунул в одно место. Мы привлекаем иностранцев в Россию только деньгами. А хотелось бы, чтобы привлекали другим.

– Почему Станкович такой нервный на бровке?

– Он ведет себя так, как мы ему позволяем. Всыпали бы пару штрафов серьезных, как это, кстати, может наш КДК сделать, он сидел бы на скамейке тихо как мышь. И не ломал бы там ограждения.

Закончились бы гримасы, прыжки, махания руками, визги, реакции на любой свисток арбитра. Он за пределами России так же вел себя, как думаете?

– Наверное, не так.

– В «Спартаке» уже был один такой попрыгун – Абаскаль. Кстати, где он сейчас, этот выдающийся тренер, который поднимал российский футбол?

Еще по теме:
Овчинников: «Свободу Талалаеву!» 12
Овчинников – о бразильцах из «Зенита» на ЧМ-2026: «Они выкладываются за свою сборную, а в РПЛ будут играть вполноги» 5
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака 8
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Овчинников Валерий Станкович Деян
Комментарии (38)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Константин-Шапкин-google
1748580432
Смешной мужик этот овчин
Ответить
rash1959
1748580448
Бомбардир докатился, неужели подобные интервьюируемые поднимают рейтинг сайту? Человек и в очень давние времена мало дружил с головой, а теперь в очень сильном возрасте и подавно.
Ответить
Боцман59rus
1748581159
_ наши специалисты показывают себя во всей красе, в Питере юбилей переносят, чтобы оправдать " мастерство" тренера. Но плюсы есть- на бровке не прыгают)))
Ответить
Хулиганин
1748582701
Заголовок просто песня. С Петра Первого Спартак говорите. А часовню 14 века не Спартак?
Ответить
aaaaahhhh
1748583104
а чего не с Маномаха?:))))
Ответить
NewLife
1748583451
Иногда трудно понять, что хуже: патриотизм некоторых идиотов, или идиотизм некоторых патриотов)))
Ответить
ilich55
1748584512
Валера в очередной раз отжигает. Зачем-то приплёл сюда Петра I? Видимо с историей у деда всегда были проблемы. Не знать, что благодаря иностранцам, причём очень талантливым, Петр I с их помощью создал то, чем восхищается весь мир. Спуску никому не давал, в отличие от других правителей, разваливших великую страну.
Ответить
andr45
1748587651
МИЛЛЕР И ДЮКОВ АЖ ЗАХЛЕБЫВАЮТСЯ ОТ ЗЛОСТИ В ГОДОВЩИНУ НЕСТОЛЕТИЯ «ZENITE») Отсюда и идиотская реплика якобы Овчинникова, написанная референтом ДЮКОВА) PS Когда боги хотят наказать они лишают разума
Ответить
VVM1964
1748725875
Объявить Петра Первого иностранным агентом !!!)))...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1748787151
Босс всегда прав! А здесь Босс особенно прав! """"""
Ответить
Главные новости
Еще один московский клуб отказался от Дзюбы
14:38
Отец Жерсона: «У меня еще есть игроки, которых я хочу продать в «Зенит» и заработать»
14:27
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» хочет стать самым высокооплачиваемым игроком ЦСКА
14:14
Заболотный рассказал о самых больших премиальных в «Зените»
13:53
1
Барко может пропустить полтора месяца
13:21
2
Бубнов спрогнозировал возможное увольнение Семака из «Зенита»
13:00
5
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12:51
1
Фото«Арсенал» объявил о трансфере грузинского полузащитника
12:42
ЭСК РФС обнаружила судейскую ошибку в пользу ЦСКА в матче с «Зенитом»
12:29
20
Вердикт ЭСК РФС по удалению Тюкавина в дерби «Динамо» – «Спартак»
11:59
8
Все новости
Все новости
Аршавин высказался о чемпионской гонке в РПЛ
13:30
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12:51
1
ЭСК РФС обнаружила судейскую ошибку в пользу ЦСКА в матче с «Зенитом»
12:29
20
Заболотный назвал самого талантливого футболиста, с которым он играл
12:19
1
Вердикт ЭСК РФС по удалению Тюкавина в дерби «Динамо» – «Спартак»
11:59
8
Реакция Аршавина на агрессивное поведение Семака в матче «Зенит» – ЦСКА
11:50
1
ФотоНовичок «Динамо» прилетел в Москву – его встретили с караваем
11:37
1
Бубнов – о новичке «Балтики»: «Он выживет в этом аду?»
11:10
2
Фанаты «Спартака» отказываются идти на матч с «Факелом»
10:57
10
Где смотреть матч «Краснодар» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:49
Где смотреть матч «Ахмат» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:47
Где смотреть матч «Спартак» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:45
Определены два лучших трансфера лета в РПЛ
10:31
1
«Четырехдневный ад!»: Заболотный рассказал, как отреагировал на допинг
10:07
1
Новая информация о памятнике Симоняну
09:56
Определены два величайших клуба в истории РПЛ
09:36
20
Слуцкий рассказал, чем будет заниматься в ближайшее время
09:28
1
Список номинантов на «Джентльмена года» в РПЛ
09:15
1
Назван лучший трансфер лета в РПЛ
08:58
2
Стало известно, почему Кисляк не перешел в «Бешикташ»
08:38
Жена Батракова прокомментировала 10-летнюю разницу в возрасте
08:25
11
Заболотный: «Я всегда экономил, откладывал»
08:18
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
9
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
2
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
1
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
4
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+