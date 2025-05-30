«Спартак» обвинили в преклонении перед иностранцами: «Это началось еще с Петра Первого»

Валерий Овчинников прокомментировал продолжение сотрудничества между «Спартаком» и Деяном Станковичем.

Спартаковцы финишировали на 4-м месте в РПЛ.

Клуб продлил контракт с сербским тренером до 2027 года.

– Какое место занял «Спартак»? Карпина снимали там за второе, Черчесова тоже. А Станкович берет четвертое место, и это считается нормальным. Хотя у «Спартака» одна задача – стать первым.

Все преклонение перед иностранцами началось с Петра Первого. С Питера все это началось. Тогда их сильно любили и сейчас продолжают.

Они выживают в нашей системе. С них надо как с наших спрашивать: не выполнил задачу – свободен! Но Станковича оставляют.

– Почему?

– Я думаю, там такие условия неустойки при расторжении контракта, что «Спартаку» легче оставить тренера, чем уволить раньше срока. Вот и все. А россиянам можно швырнуть пару-тройку сотен тысяч – и гуляй.

– Станкович работал в «Спартаке» первый сезон, только изучил РПЛ, сформировал команду.

– Он же тренер, а не «сезонщик». Если тебя приглашает такой клуб, как «Спартак», наверное, у тебя есть время подумать, куда ты идешь. Наверное, тебе объясняли, чего от тебя хотят.

Ты должен сказать: «Хотите чемпионства? Да, я это сделаю». Или наоборот: «Я не смогу, ребята». Просто, когда иностранный тренер видит зарплату, которую ему предлагают в России, его перемыкает. И он, сломя голову, сюда бежит.

Вы представляете, сколько Станкович получал бы в Сербии? Я помню, Дик Адвокат получал в сборной Бельгии 300 тысяч «грязными». Когда его позвали в сборную России и он увидел сумму, то подумал: «Какая Бельгия?» Свернул ее в трубочку и засунул в одно место. Мы привлекаем иностранцев в Россию только деньгами. А хотелось бы, чтобы привлекали другим.

– Почему Станкович такой нервный на бровке?

– Он ведет себя так, как мы ему позволяем. Всыпали бы пару штрафов серьезных, как это, кстати, может наш КДК сделать, он сидел бы на скамейке тихо как мышь. И не ломал бы там ограждения.

Закончились бы гримасы, прыжки, махания руками, визги, реакции на любой свисток арбитра. Он за пределами России так же вел себя, как думаете?

– Наверное, не так.

– В «Спартаке» уже был один такой попрыгун – Абаскаль. Кстати, где он сейчас, этот выдающийся тренер, который поднимал российский футбол?