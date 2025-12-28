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Дмитрий Хомуха
Новости
Дмитрий Хомуха - новости
Россия
23 августа 1969 (57)
Тренер
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Тренер, выигравший Евро с юношеской сборной России, возглавил медиаклуб
22 июня
«Спартак» оценили на предмет возвращения былого величия
11 мая
2
Обмен Дивеева на Гонду назвали проигрышным вариантом для ЦСКА
29 марта
5
Определен лучший игрок в истории ЦСКА
25 марта
5
Хомуха – о трансферах: «Зенит» идет ва-банк»
5 февраля
5
Хомуха определил, кто выиграет от обмена Гонду на Дивеева – «Зенит» или ЦСКА
6 января
2
Хомуха прокомментировал переход Дивеева из ЦСКА в «Зенит»
2025.12.28 18:25
2
Хомуха оценил трансфер зенитовца Гонду в ЦСКА
2025.12.28 14:46
3
«Это будет провалом»: Хомуха – о скором обмене игроками между «Зенитом» и ЦСКА
2025.12.21 10:52
10
Хомуха назвал условие для возвращения ЦСКА в чемпионскую гонку
2025.12.15 01:00
1
Семака сравнили с Романцевым, Газзаевым и Семиным
2025.11.07 09:27
3
Экс-игрок «Зенита» сказал, как нужно изменить костяк команды
2025.09.07 19:45
Экс-хавбек «Зенита» оценил влияние результатов ближайших матчей на будущее Семака
2025.08.19 11:33
2
Хомуха сказал, кого не хватает ЦСКА для борьбы за чемпионский титул
2025.08.01 12:06
Экс-хавбек «Зенита» призвал Глушенкова сосредоточиться на футболе
2025.08.01 11:10
Хомуха назвал игрока «Зенита», который не соответствует уровню команды
2025.07.19 20:06
Хомуха назвал российского футболиста, способного заменить Пьянича в ЦСКА
2025.06.27 19:40
1
Хомуха предложил тренера ЦСКА на замену Николичу
2025.06.07 19:50
3
Хомуха объяснил повышение результативности Соболева
2025.05.20 10:56
Хомуха дал совет Глушенкову, как вернуться в состав «Зенита»
2025.05.13 09:45
Хомуха оценил поведение Глушенкова, который не пожал руку Семаку
2025.04.27 20:07
13
Хомуха назвал проблему трансферов «Спартака»
2025.04.22 10:10
4
Хомуха назвал футболиста «Зенита», у которого из-за критики заиграло самолюбие в матче с «Краснодаром»
2025.04.16 11:30
Хомуха объяснил, почему Глушенкова не нужно сажать в запас
2025.03.25 09:51
4
Хомуха назвал легионера, который может покинуть «Зенит»
2025.02.16 23:21
1
Хомуха объяснил мотивацию Вендела
2025.02.13 13:13
1
Хомуха назвал главную проблему ЦСКА
2025.01.14 18:00
1
Хомуха высказался о перестройке состава «Зенита»
2024.12.21 15:57
2
«Зенит» призвали избавиться от Вендела и Клаудиньо
2024.12.14 20:10
13
Файзуллаева призвали не переходить в топ-5 лиг Европы
2024.12.13 20:33
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