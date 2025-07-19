Хомуха назвал игрока «Зенита», который не соответствует уровню команды

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от выступлений команды в новом сезоне.

– Завтра «Зенит» встретится с «Ростовом», что ожидаете от игры? Как закончится встреча?

– Как закончится не знаю, но «Зенит» победит однозначно. «Ростов» понес тяжелые потери в минувшее трансферное окно.

– Что ожидаете от новичков «Зенита» Жерсона и Веги?

– Игроки высокого уровня. Насчет Жерсона в атаке, я не знаю, как он будет действовать, но в центре поля с точки зрения баланса несомненно будет полезен.

– Думаете «Зениту» еще нужно укреплять какие либо позиции? Или то, что есть сейчас, уже достаточно чтобы завоевать золото?

– По мне так, если такие трансферы осуществляются, есть возможность брать игроков, то нужен центральный нападающий, который делает разницу. Который бы входил минимум в топ-3 лучших бомбардиров чемпионата.

– То есть сейчас, вы считаете, «Зенит» не располагает нападающим такого уровня?

– Конкуренция есть, но с моей точки зрения, это не футболисты, которые безоговорочно смогут стать бомбардирами. Топ-форварда не хватает, чтобы был наконечник копья. С остальными позициями у «Зенита» все более менее в порядке.

– А Александр Соболев?

– Нет, Соболев не соответствует уровню «Зенита» и тем амбициям, которые команда перед собой ставит.