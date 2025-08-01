Хомуха сказал, кого не хватает ЦСКА для борьбы за чемпионский титул

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о форме и составе красно-синих.
– Как оцените кубковую игру ЦСКА с «Локомотивом»?
– Положительно. Команда одержала победу над соперником, который удачно стартовал в чемпионате России. «Железнодорожники» неплохо укрепились, глубина состава хорошая, внутрикомандная конкуренция позволяет добиваться таких результатов.
– За счет чего «армейцам» удалось переиграть «железнодорожников»?
– Чуть-чуть класс оказался повыше. Футболисты реализовали те моменты, которые создали.
– В ЦСКА много изменений. Недавно ушли Роша, Келлвен, Файзуллаев. Кто-то из этих игроков еще мог принести пользу, как считаете?
– Роша – это потеря на данный момент, но если тренерский штаб будет доверять своим молодых ребятам, то через какой-то промежуток времени появятся два хороших российских центральных защитника. В этом плане должно быть все нормально у «армейцев».
– Уход Роши удивил?
– Если поступает предложение, которое устраивает все стороны, – ничего не поделаешь.
– Как восприняли приход Верде? Не слишком ли он молод для основы?
– Конечно, ему нужно какое-то время для адаптации, потому что человек в большом футболе не так долго находится. Нужно с пониманием к этому относиться. А так ЦСКА необходим забивной форвард, который входил бы в топ-три лучших бомбардиров РПЛ, как Кордоба, Даку. Без него ЦСКА будет сложно бороться за титул.
– Как вам игра «армейцев» на старте сезона?
– В целом неплохо. Команда вполне конкурентоспособная. Если до конца трансферного окна удастся решить вопрос с нападающим, то клуб будет бороться за чемпионство.
- ЦСКА занимает 8-е место в РПЛ в нынешнем сезоне с 4 очками после 2 матчей.
- В 3-м туре команда сыграет в гостях с «Зенитом» 3 августа. Игра начнется в 18:00 мск.