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  • Хомуха сказал, кого не хватает ЦСКА для борьбы за чемпионский титул

Хомуха сказал, кого не хватает ЦСКА для борьбы за чемпионский титул

Вчера, 12:06
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Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о форме и составе красно-синих.

– Как оцените кубковую игру ЦСКА с «Локомотивом»?

– Положительно. Команда одержала победу над соперником, который удачно стартовал в чемпионате России. «Железнодорожники» неплохо укрепились, глубина состава хорошая, внутрикомандная конкуренция позволяет добиваться таких результатов.

– За счет чего «армейцам» удалось переиграть «железнодорожников»?

– Чуть-чуть класс оказался повыше. Футболисты реализовали те моменты, которые создали.

– В ЦСКА много изменений. Недавно ушли Роша, Келлвен, Файзуллаев. Кто-то из этих игроков еще мог принести пользу, как считаете?

– Роша – это потеря на данный момент, но если тренерский штаб будет доверять своим молодых ребятам, то через какой-то промежуток времени появятся два хороших российских центральных защитника. В этом плане должно быть все нормально у «армейцев».

– Уход Роши удивил?

– Если поступает предложение, которое устраивает все стороны, – ничего не поделаешь.

– Как восприняли приход Верде? Не слишком ли он молод для основы?

– Конечно, ему нужно какое-то время для адаптации, потому что человек в большом футболе не так долго находится. Нужно с пониманием к этому относиться. А так ЦСКА необходим забивной форвард, который входил бы в топ-три лучших бомбардиров РПЛ, как Кордоба, Даку. Без него ЦСКА будет сложно бороться за титул.

– Как вам игра «армейцев» на старте сезона?

– В целом неплохо. Команда вполне конкурентоспособная. Если до конца трансферного окна удастся решить вопрос с нападающим, то клуб будет бороться за чемпионство.

  • ЦСКА занимает 8-е место в РПЛ в нынешнем сезоне с 4 очками после 2 матчей.
  • В 3-м туре команда сыграет в гостях с «Зенитом» 3 августа. Игра начнется в 18:00 мск.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Хомуха Дмитрий
Комментарии (1)
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1754051905
Где его взять, этого забивного нападающего, если своих терпения не хватает адаптировать,а покупают , от безнадёги, игроков популярных амплуа-полузащитников( я бы сказал-полунападающих,которых пруд-пруди!),обзывая их популярными кличками латераль и вингер.Словом,свингеры...
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