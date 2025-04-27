Хомуха оценил поведение Глушенкова, который не пожал руку Семаку

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о матче петербуржцев с «Динамо» (1:1) в 26-м туре РПЛ.
– Почему «Зенит» не смог обыграть «Динамо»?
– Потому что «Динамо» тоже неплохая команда, которая борется за попадание в призовую тройку. Это не рядовой соперник для «Зенита».
– У «Зенита» только 5 очков на выезде с московскими клубами из 12 возможных. Как думаете, в чем причина?
– В том, что московские клубы очень крепкие. Взять с ними очки очень непросто.
– «Зенит» за 4 тура до конца чемпионата отстает от «Краснодара» на 4 очка. Как изменилась ситуация в чемпионской гонке?
– Уже достаточно серьезно, 4 очка – разница между командами. Если «Краснодар» сам не совершит ошибки, то возьмет титул.
– Максим Глушенков не пожал руку Сергею Семаку после замены. Как считаете, есть ли в коллективе какой-то конфликт?
– Это не красит самого футболиста, нужно оставаться профессионалом как бы ни складывалась ситуация. Надо делать свою работу. Он все время демонстрирует свое недовольство, ничем хорошим это не закончится.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 54 очками после 26 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.
- В марте Глушенков говорил, что не получал удовольствия от своей игры и от командной роли на поле в этом году.