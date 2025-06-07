Хомуха предложил тренера ЦСКА на замену Николичу

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха отреагировал на информацию о возможном уходе Марко Николича из клуба. Он предложил армейцам вернуть Владимира Федотова.

«Наверное, АЕК предложил Николичу лучше условия работы, чем в ЦСКА. И думаю, что участие греческого клуба в еврокубках могло повлиять на решение Марко покинуть Москву. Возможно, что также красно-синие не давали тренеру того усиления команды, которое он хотел. Мне кажется, что все эти факторы сказались.

Кто может заменить Марко? Владимир Валентинович не менее удачно работал, выиграв серебряные медали и завоевав Кубок. Думаю, что Федотов заслуживает вернуться в ЦСКА после Николича», – сказал Хомуха.