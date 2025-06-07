Названа еще одна причина, по которой Николич хочет уйти из ЦСКА

Марко Николич в ближайшее время должен покинуть пост главного тренера ЦСКА.
Ранее сообщалось, что специалист всерьез задумался об уходе из московского клуба в АЕК по двум причинам – из-за отсутствия семьи рядом и возможности играть в еврокубках.
По информации «Спорт-Экспресс», у Николича конфликт с заместителем генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгением Шевелевым. Основная претензия сербского тренера – трансферы этой зимой.
- Николич возглавил ЦСКА прошлым летом.
- Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.
Источник: «Спорт-Экспресс»