Названа еще одна причина, по которой Николич хочет уйти из ЦСКА

Марко Николич в ближайшее время должен покинуть пост главного тренера ЦСКА.

Ранее сообщалось, что специалист всерьез задумался об уходе из московского клуба в АЕК по двум причинам – из-за отсутствия семьи рядом и возможности играть в еврокубках.

По информации «Спорт-Экспресс», у Николича конфликт с заместителем генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгением Шевелевым. Основная претензия сербского тренера – трансферы этой зимой.