Хомуха назвал легионера, который может покинуть «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха оценил аренду петербургским клубом правого защитника Огнена Мимовича у «Фенербахче».
– Как вам игра Густаво Мантуана, конкурента Мимовича, на позиции правого защитника?
– Он играл на этой позиции в прошлом году и достаточно успешно справлялся. Но все-таки это его не профильная позиция. «Зенит» перестраховался и взял футболиста, чтобы на этой позиции была ротация.
– С покупкой Мимовича у «Зенита» появился лишний легионер. Многие говорят о продаже Родригао или Ду Кейроса. Как думаете, кто менее нужен «Зениту»?
– Они вернули центрального защитника Дркушича. Скорее всего, Родригао и уйдет.
– В «Зените» становится больше балканских футболистов. Как вам такая тенденция?
– Они более адаптированы к России. Быстрее адаптируются. Русский язык очень похож на сербский. Это правильная тенденция. Если игроки хорошего уровня, то это хорошие трансферы.
- 29-летний Родригао провел за «Зенит» в этом сезоне 7 матчей, забил 1 гол.
- Арендное соглашение 20-летнего Мимовича с «Зенитом» рассчитано до конца текущего сезона.
- В январе «Фенербахче» купил футболиста у «Црвены Звезды» за 6,7 миллиона евро.