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Хомуха объяснил повышение результативности Соболева

Сегодня, 10:56

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал игру команды и ее форварда Александра Соболева.

– Почему «Зенит» победил «Ростов» с таким трудом?

– Потому что в весенней части чемпионата нет легких побед. Не только «Зенит», но и другие клубы сталкиваются с проблемами.

– Можно ли сказать, что Соболев становится палочкой-выручалочкой для сине-бело-голубых?

Сейчас он уже освоился. Конечно, количество этих мячей пока не достаточно, чтобы говорить об успешности этого трансфера. Но хорошо, что он в конце начал реализовывать и помогать команде.

– Как думаете, «Зенит» все же опередит «Краснодар» на финише?

– Шансы достаточно высокие, потому что амбиции московского «Динамо» отомстить за прошлый сезон есть. Я думаю, что этот матч будет очень сложным для «Краснодара».

  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 63 очками. За тур до финиша команда отстает от «Краснодара» на 1 очко.
  • 28-летний Соболев в последних 9 матчах забил 5 голов, отдал 1 передачу.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Хомуха Дмитрий
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