Хомуха объяснил повышение результативности Соболева

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал игру команды и ее форварда Александра Соболева.

– Почему «Зенит» победил «Ростов» с таким трудом?

– Потому что в весенней части чемпионата нет легких побед. Не только «Зенит», но и другие клубы сталкиваются с проблемами.

– Можно ли сказать, что Соболев становится палочкой-выручалочкой для сине-бело-голубых?

– Сейчас он уже освоился. Конечно, количество этих мячей пока не достаточно, чтобы говорить об успешности этого трансфера. Но хорошо, что он в конце начал реализовывать и помогать команде.

– Как думаете, «Зенит» все же опередит «Краснодар» на финише?

– Шансы достаточно высокие, потому что амбиции московского «Динамо» отомстить за прошлый сезон есть. Я думаю, что этот матч будет очень сложным для «Краснодара».