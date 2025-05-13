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  • Хомуха дал совет Глушенкову, как вернуться в состав «Зенита»

Хомуха дал совет Глушенкову, как вернуться в состав «Зенита»

Сегодня, 09:45

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о победе петербуржцев над «Динамо Мх» (1:0) в гостевом матче 28-го тура РПЛ.

– Сейчас любая команда испытывает серьезные проблемы с командами, которые борются за выживание или непосредственно в близости. Я и предполагал, что матч будет такой сложный.

– Удивило ли, что даже на замену не вышел Глушенков?

– Нет, ему надо сосредоточиться на футболе, а не на разговорах и дебатах с кем только возможно.

– Соболев на этот раз не забил. Чем он вам сегодня запомнился?

– Александр был заряжен на борьбу, много боролся. Но форварда оценивают по голевым действиям – а с этим у него были проблемы.

  • Единственный гол в матче забил Нино на 37-й минуте.
  • Нападающий «Зенита» Максим Глушенков провел всю игру в запасе. Форвард петербуржцев Александр Соболев вышел в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мх Соболев Александр Глушенков Максим Хомуха Дмитрий
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