Хомуха дал совет Глушенкову, как вернуться в состав «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о победе петербуржцев над «Динамо Мх» (1:0) в гостевом матче 28-го тура РПЛ.

– Сейчас любая команда испытывает серьезные проблемы с командами, которые борются за выживание или непосредственно в близости. Я и предполагал, что матч будет такой сложный.

– Удивило ли, что даже на замену не вышел Глушенков?

– Нет, ему надо сосредоточиться на футболе, а не на разговорах и дебатах с кем только возможно.

– Соболев на этот раз не забил. Чем он вам сегодня запомнился?

– Александр был заряжен на борьбу, много боролся. Но форварда оценивают по голевым действиям – а с этим у него были проблемы.