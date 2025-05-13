Хомуха дал совет Глушенкову, как вернуться в состав «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о победе петербуржцев над «Динамо Мх» (1:0) в гостевом матче 28-го тура РПЛ.
– Сейчас любая команда испытывает серьезные проблемы с командами, которые борются за выживание или непосредственно в близости. Я и предполагал, что матч будет такой сложный.
– Удивило ли, что даже на замену не вышел Глушенков?
– Нет, ему надо сосредоточиться на футболе, а не на разговорах и дебатах с кем только возможно.
– Соболев на этот раз не забил. Чем он вам сегодня запомнился?
– Александр был заряжен на борьбу, много боролся. Но форварда оценивают по голевым действиям – а с этим у него были проблемы.
- Единственный гол в матче забил Нино на 37-й минуте.
- Нападающий «Зенита» Максим Глушенков провел всю игру в запасе. Форвард петербуржцев Александр Соболев вышел в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте.
Источник: «Спорт день за днём»