Экс-хавбек «Зенита» призвал Глушенкова сосредоточиться на футболе

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о предстоящем матче между командами в 3-м туре РПЛ и игре нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова.

– Игра в Санкт-Петербурге. Я думаю, что «Зенит» – фаворит.

– Болельщики «Зенита» сильно критикуют Сергея Семака. Для него жизненно необходима победа в этом матче?

– У него шесть чемпионских титулов. Я не думаю, что руководство будет по одной игре делать далеко идущие выводы.

– Ждете Глушенкова в старте после неудачной игры с «Рубином»?

– Ему надо сосредоточится на футболе, впервую очередь. Потому что все остальное его очень сильно отвлекает.

– Остальное – это что?

– То что он все время выказывает свое недовольство, его отец высказывается. Это не идет на пользу футболисту. Надо просто сосредоточиться на футболе, а не давать различные интервью, которые не помогают, а ухудшают его состояние.