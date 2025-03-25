Хомуха объяснил, почему Глушенкова не нужно сажать в запас

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал высказывания хавбека петербуржцев Максима Глушенкова.

– Глушенков уже не первый раз говорит столь откровенно. Все уже привыкли к его высказываниям. То, что результативность Глушенкова далека от той, что была в начале сезона, – это очевидно. Он не держит тот уровень интенсивности, борьбы, которая есть. В весенней части чемпионата все матчи будут такие. К этому нужно быть готовым.

– Если Глушенкова отправят в запас, это как-то скажется на игре «Зенита»? Все-таки он – один из лидеров питерской команды.

– Это нежелательно. Есть определенные взаимодействия между футболистами. Если начнется постоянная ротация, то ни к чему хорошему она не приведет.

– Как вы считаете, есть ли вина Сергея Семака в том, что один из лидеров «Зенита» говорит об отсутствии удовольствия от игры?

– Первое, что должен сделать футболист, – это посмотреть на себя. А то искать причины: тренер, поле неровное, мячи сдутые… Очень часто это слышно от наших футболистов. В первую очередь Глушенкову надо обратить внимание на себя и уже потом давать какие-то комментарии.

– Вы верите в то, что мы увидим прежнего Глушенкова, который блистал в начале сезона?

– Думаю, что в этом сезоне уже нет. Он не сосредоточен на футболе. Он сосредоточен на интервью, на всяких программах, всяких вещах, которые очень далеки от футбола.