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Хомуха объяснил, почему Глушенкова не нужно сажать в запас

Сегодня, 09:51
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Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал высказывания хавбека петербуржцев Максима Глушенкова.

– Глушенков уже не первый раз говорит столь откровенно. Все уже привыкли к его высказываниям. То, что результативность Глушенкова далека от той, что была в начале сезона, – это очевидно. Он не держит тот уровень интенсивности, борьбы, которая есть. В весенней части чемпионата все матчи будут такие. К этому нужно быть готовым.

– Если Глушенкова отправят в запас, это как-то скажется на игре «Зенита»? Все-таки он – один из лидеров питерской команды.

– Это нежелательно. Есть определенные взаимодействия между футболистами. Если начнется постоянная ротация, то ни к чему хорошему она не приведет.

– Как вы считаете, есть ли вина Сергея Семака в том, что один из лидеров «Зенита» говорит об отсутствии удовольствия от игры?

– Первое, что должен сделать футболист, – это посмотреть на себя. А то искать причины: тренер, поле неровное, мячи сдутые… Очень часто это слышно от наших футболистов. В первую очередь Глушенкову надо обратить внимание на себя и уже потом давать какие-то комментарии.

– Вы верите в то, что мы увидим прежнего Глушенкова, который блистал в начале сезона?

– Думаю, что в этом сезоне уже нет. Он не сосредоточен на футболе. Он сосредоточен на интервью, на всяких программах, всяких вещах, которые очень далеки от футбола.

  • Ранее Глушенков сказал, что не получал удовольствия от своей игры и от командной роли на поле в этом году.
  • 25-летний хавбек провел 3 официальных матча за «Зенит» в этом году и не отметился результативными действиями.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Хомуха Дмитрий
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Комментарии (2)
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САДЫЧОК
1742888001
Выпученный потянул на физрука! Значит у выпученного, есть мозги , правда только футбольные! Так , то он отмороженный! Лавка ближайшее будущее этого нед@умка!
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FWSPM
1742889858
семак его полюбому накажет за это он такой
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