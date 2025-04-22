Хомуха назвал проблему трансферов «Спартака»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха считает, что «Спартак» зимой усилил те позиции, которые этого не требовали.

«Суммы, конечно, завышенные. С учетом той ситуации, в которой оказался наш футбол из-за отсутствия еврокубков, приходится переплачивать.

Но, с другой стороны, сами трансферы, которые произошли зимой, были на те позиции, где у «Спартака» уже есть игроки, которые делают разницу, а усиления позиций с очевидными проблемами – не произошли. Это вызывает вопросы», – сказал Хомуха.