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Хомуха назвал проблему трансферов «Спартака»

Сегодня, 10:10
4

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха считает, что «Спартак» зимой усилил те позиции, которые этого не требовали.

«Суммы, конечно, завышенные. С учетом той ситуации, в которой оказался наш футбол из-за отсутствия еврокубков, приходится переплачивать.

Но, с другой стороны, сами трансферы, которые произошли зимой, были на те позиции, где у «Спартака» уже есть игроки, которые делают разницу, а усиления позиций с очевидными проблемами – не произошли. Это вызывает вопросы», – сказал Хомуха.

  • Зимой «Спартак» приобрел нападающего Ливая Гарсию у АЕКа за 18,7 миллиона евро, вингера Пабло Солари у «Ривер Плейта» за 10 миллионов и вратаря Илью Помазуна у ЦСКА за 1,2 миллиона.
  • Московский клуб занимает 3-е место в РПЛ с 50 очками после 25 туров.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Хомуха Дмитрий
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Комментарии (4)
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NewLife
1745308731
Я не против того, чтобы любой специалист имел свое мнение по любому футбольному вопросу. Но почему то (Бомбардир ответь) на просторах Бомбардира стали сильно преобладать личностные оценки клубных и тренерских решений. Это с подачи таких деятелей, как чердак и в целом газпром тв, которому важнее срач, а не футбол. Хотелось бы, чтобы было больше обсуждения того, что происходит на поле вообще по игре, а не только спорных моментов с оффсайдами и карточками Единственный, кто сейчас оценивает действия футболистов, это Орлов, хотя и не беспрестрасно.
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serhio80
1745310015
диме хомухе обсуждать бы трансферы цска) там из сочи приехал мощный) и бразилу уровня сборной прислали еще)
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