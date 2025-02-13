Хомуха объяснил мотивацию Вендела

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что премиальная система петербургского клуба мотивирует футболистов побеждать в борьбе за чемпионский титул.

– Сейчас кто-то может составить конкуренцию «Зениту»?

– Дело в том, что «Спартак» играл не оптимальным составом. На это стоит обращать внимание. Официальные матчи по содержанию и накалу борьбы не будут идти ни в какое сравнение с товарищескими.

– Вы видите команду, которая может конкурировать с «Зенитом»?

– Несомненно. И «Спартак», и «Краснодар» способны бросить перчатку. Мы видели это и в прошлом году.

– А «Динамо» и ЦСКА?

– Не думаю, что эти команды будут вести борьбу за чемпионство, но за призовую тройку включатся.

– Как вам Луис Энрике?

– Пока не в оптимальных кондициях. Потенциал виден, если наберет форму, будет очень полезен.

– Может сравниться с уровнем потенциала Малкома?

– Это покажет время. Сейчас рано делать какие-то выводы по товарищеским играм. Только чемпионат покажет. Есть техническое оснащение, скорость, все на уровне.

– Вендел уйдет из «Зенита» по окончании сезона. Будет ли у него мотивация играть и не помешает ли ее отсутствие в борьбе за золото?

– Он отработает контракт до конца. Думаю, и премиальная система в «Зените» мотивирует футболистов выиграть титул. Сыграет так, как нужно.

– Кого вы видите главным претендентом на чемпионство?

– «Зенит».