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Андрей Тихонов
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
20:43
«Реал» – «Челси»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги чемпионов
20:19
Сазонов ответил, почему предпочел Грузию России
1
19:47
Игроки «Баварии» подрались после разгрома от «Манчестер Сити»
3
19:09
В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов
3
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20:49
Тен Хаг хочет переманить в «Манчестер Юнайтед» самого дорогого игрока Англии
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20:29
Оффтоп
Экс-хоккеист «Адмирала»: «Русские – законченные алкоголики, пьют до чертиков»
4
20:24
Ледяхов объяснил спад «Спартака»
1
20:11
Дуду объяснил фразу «Гинер все купил» завистью соперников ЦСКА
19:56
Рианчо дал совет Карпину, что нужно сделать для выигрыша трофеев
1
19:55
Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Челси»
19:54
Где смотреть матч «Реал» – «Челси»: 1/4 финала Лиги чемпионов
19:40
Сперцян прокомментировал интерес из Европы
19:05
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
1
18:59
Оффтоп
МИД России запретил въезд в страну двум канадским фигуристкам
1
18:50
Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
4
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
1
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
1
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
4
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
7
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
4
17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
5
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
9
17:00
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16:58
Объявлены судьи на решающие матчи Fonbet Кубка России
16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
11
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
1
16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
2
16:27
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3
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Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
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Уехал футболист из РПЛ или нет?
Андрей Тихонов - статьи
Тренер
Имя
Андрей
Отчество
Валерьевич
Фамилия
Тихонов
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 октября 1970
Статистика
Новости
Статьи
Посты
30.09.2019 12:00
Кто будет новым тренером «Спартака» – выбираете вы
Кандидатур как всегда много.
81
17.04.2017 18:45
Лучшие игроки в истории чемпионата России
«Бомбардир» завершает серию рейтингов, где вы выбирали лучших игроков в истории чемпионатов России. Представляем символическую сборную из этих футболистов.
66
23.02.2017 16:30
«Съели собаку, а прививки делали нестерильными шприцами». Как футболисты служили в армии
Тихонов ел собаку, Широков убирал территорию, а Кантона путешествовал с армейской сборной. В честь 23 февраля известные футболисты прошлого и настоящего вспоминают, как они служили в армии.
7
13.12.2016 17:50
«Самсонов сказал, что я брал деньги с игроков? Он обиделся, ведь я назвал его слабым». Интервью Славолюба Муслина – о договорняках, деньгах и России
Из 17-ти клубов, в которых работал Славолюб Муслин, четыре были из России. Сербский тренер рассказал журналисту Сергею Беседину, как его выдавили из «Амкара», почему врет Олег Самсонов и ответил, сдавал ли «Краснодар» матч с «Крыльями».
5
28.09.2016 10:00
Безысходность «Сибири», коррупция в «Кубани» и покер игрока «Енисея». Чем запомнится 14-й тур ФНЛ
Скучнейший матч на «Арене Химки», блестящий тактик Талалаев, очередной громкий скандал в «Кубани» и 800 зрителей на центральном матче ФНЛ – в обзоре 14-го тура от «Бомбардира».
3
19.09.2016 18:00
Каррерим. Как из «Спартака» изгоняли Эмери и Якина
Слова Дмитрия Аленичева и Валерия Карпина о «Спартаке» под руководством Массимо Карреры заставили вспомнить, как в России безжалостно реагировали на работу других иностранцев во главе красно-белых.
13
29.08.2016 12:50
Злость Воронежа и первая осечка «Динамо». Чем запомнится 10-й тур ФНЛ
«Спартак-2» и «Волгарь» проявляют волю к победе. «Енисей» справляется с домашним проклятьем. «Кубань» наконец-то преображается. «Бомбардир» представляет обзор очередного игрового дня ФНЛ.
6
24.08.2016 13:00
Болотный футбол во Владивостоке и «сплав» Есипова. Чем запомнится 9-й тур ФНЛ, помимо московского дерби
Божья помощь в Великом Новгороде, гнев Радимова и акция против Черышева – в обзоре 9-го тура ФНЛ от «Бомбардира».
2
19.08.2016 11:50
Тихонов в поисках мага и невероятный триллер в Химках и Саратове. Чем запомнится 8-й тур ФНЛ
О судейском скандале на «Арене Химки», командах, затмивших легендарный финал Лиги чемпионов, обвинениях Тихонова в адрес неизвестного волшебника и «севильской» модели в Саранске – в обзоре 8-го тура ФНЛ от «Бомбардира».
2
15.08.2016 16:30
Грядущее увольнение Петреску, диагноз Тихонова и выездные мучения «Динамо». Чем запомнится 7-й тур ФНЛ
О готовности болельщиков «Кубани» вызвать игрокам проституток, гневе наставника «Тюмени» Ивченко, выездных мучениях «Динамо» и двух самых «русских» городах – в обзоре седьмого тура ФНЛ от «Бомбардира».
1
29.07.2016 17:00
Гнев Витька, судейская помощь «Зениту-2» и настоящий спартаковский футбол. Каким запомнится 4-й тур ФНЛ
О конфликтах на стадионе «Старт», эмоциях Андрея Тихонова, подводящем «Кубань» вратаре и испортившей все нервы динамовцам «Балтике» – в обзоре 4-го тура ФНЛ от «Бомбардира».
7
14.07.2016 10:00
Провалы Тихонова и Черышева, очередной скандал в «Кубани». Чем запомнится 1 тур ФНЛ помимо «Динамо»
О ярости наставника «СКА-Хабаровска» Александра Григоряна, разрозненности «Енисея», возможном внедрении велосипедов в «Шиннике» и непрекращающихся скандалах в «Кубани» – в обзоре 1-го тура ФНЛ от «Бомбардира»
4
11.07.2016 16:00
Совесть Погребняка, дебют Тихонова и скандалы во Владивостоке. Анонс ФНЛ-2016/17
Сумасшествие Евро-2016 закончилось, и в качестве похмелья стартует ФНЛ. «Бомбардир» отмечает небывало именитый состав участников и выделяет главные интриги предстоящего сезона: почему первый дивизион – это не только «Динамо».
3
14.06.2016 20:50
Сборная России условно дисквалифицирована. Первая сенсация на Евро. Дайджест событий дня
Российских фанатов выгоняют из Франции. Слуцкий не станет менять состав России на игру со Словакией. Ройс – вне футбола до конца года. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
13
29.04.2016 18:25
10 самых жарких матчей «Спартака» и «Локомотива»
Первое чемпионство, финал Кубка, по семь голов в «Лужниках» и на «Локомотиве», серебряный матч-2005, подсечка Ковача, безумный Эменике и суперсерия Карпина. В преддверии завтрашнего супердерби «Бомбардир» вспоминает самые огненные матчи «Спартака» и «Локомотива» в российской истории.
4
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