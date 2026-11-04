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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Енисей
Андрей Тихонов
Статистика
Андрей Тихонов - статистика
Енисей
Россия
16 октября 1970 (56)
Тренер
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Матчи за последние 30 дней
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Статистика по турнирам
Россия. PARI Первая лига 2026/2027
Россия. Кубок 2026/2027
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Россия. ФНЛ 2016/2017
Команда
И
В
П
Н
Енисей
1
0
1
0
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
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