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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Енисей
Андрей Тихонов
Материалы
Андрей Тихонов - материалы
Енисей
Россия
16 октября 1970 (56)
Тренер
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Новости
Публикации
Кто будет новым тренером «Спартака» – выбираете вы
Кандидатур как всегда много.
30.09.2019 12:00
79
Лучшие игроки в истории чемпионата России
«Бомбардир» завершает серию рейтингов, где вы выбирали лучших игроков в истории чемпионатов России. Представляем символическую сборную из этих футболистов.
17.04.2017 18:45
66
«Съели собаку, а прививки делали нестерильными шприцами». Как футболисты служили в армии
Тихонов ел собаку, Широков убирал территорию, а Кантона путешествовал с армейской сборной. В честь 23 февраля известные футболисты прошлого и настоящего вспоминают, как они служили в армии.
23.02.2017 16:30
7
«Самсонов сказал, что я брал деньги с игроков? Он обиделся, ведь я назвал его слабым». Интервью Славолюба Муслина – о договорняках, деньгах и России
Из 17-ти клубов, в которых работал Славолюб Муслин, четыре были из России. Сербский тренер рассказал журналисту Сергею Беседину, как его выдавили из «Амкара», почему врет Олег Самсонов и ответил, сдавал ли «Краснодар» матч с «Крыльями».
13.12.2016 17:50
5
Безысходность «Сибири», коррупция в «Кубани» и покер игрока «Енисея». Чем запомнится 14-й тур ФНЛ
Скучнейший матч на «Арене Химки», блестящий тактик Талалаев, очередной громкий скандал в «Кубани» и 800 зрителей на центральном матче ФНЛ – в обзоре 14-го тура от «Бомбардира».
28.09.2016 10:00
3
Каррерим. Как из «Спартака» изгоняли Эмери и Якина
Слова Дмитрия Аленичева и Валерия Карпина о «Спартаке» под руководством Массимо Карреры заставили вспомнить, как в России безжалостно реагировали на работу других иностранцев во главе красно-белых.
19.09.2016 18:00
13
Злость Воронежа и первая осечка «Динамо». Чем запомнится 10-й тур ФНЛ
«Спартак-2» и «Волгарь» проявляют волю к победе. «Енисей» справляется с домашним проклятьем. «Кубань» наконец-то преображается. «Бомбардир» представляет обзор очередного игрового дня ФНЛ.
29.08.2016 12:50
6
Болотный футбол во Владивостоке и «сплав» Есипова. Чем запомнится 9-й тур ФНЛ, помимо московского дерби
Божья помощь в Великом Новгороде, гнев Радимова и акция против Черышева – в обзоре 9-го тура ФНЛ от «Бомбардира».
24.08.2016 13:00
2
Тихонов в поисках мага и невероятный триллер в Химках и Саратове. Чем запомнится 8-й тур ФНЛ
О судейском скандале на «Арене Химки», командах, затмивших легендарный финал Лиги чемпионов, обвинениях Тихонова в адрес неизвестного волшебника и «севильской» модели в Саранске – в обзоре 8-го тура ФНЛ от «Бомбардира».
19.08.2016 11:50
2
Грядущее увольнение Петреску, диагноз Тихонова и выездные мучения «Динамо». Чем запомнится 7-й тур ФНЛ
О готовности болельщиков «Кубани» вызвать игрокам проституток, гневе наставника «Тюмени» Ивченко, выездных мучениях «Динамо» и двух самых «русских» городах – в обзоре седьмого тура ФНЛ от «Бомбардира».
15.08.2016 16:30
1
Гнев Витька, судейская помощь «Зениту-2» и настоящий спартаковский футбол. Каким запомнится 4-й тур ФНЛ
О конфликтах на стадионе «Старт», эмоциях Андрея Тихонова, подводящем «Кубань» вратаре и испортившей все нервы динамовцам «Балтике» – в обзоре 4-го тура ФНЛ от «Бомбардира».
29.07.2016 17:00
7
Провалы Тихонова и Черышева, очередной скандал в «Кубани». Чем запомнится 1 тур ФНЛ помимо «Динамо»
О ярости наставника «СКА-Хабаровска» Александра Григоряна, разрозненности «Енисея», возможном внедрении велосипедов в «Шиннике» и непрекращающихся скандалах в «Кубани» – в обзоре 1-го тура ФНЛ от «Бомбардира»
14.07.2016 10:00
4
Совесть Погребняка, дебют Тихонова и скандалы во Владивостоке. Анонс ФНЛ-2016/17
Сумасшествие Евро-2016 закончилось, и в качестве похмелья стартует ФНЛ. «Бомбардир» отмечает небывало именитый состав участников и выделяет главные интриги предстоящего сезона: почему первый дивизион – это не только «Динамо».
11.07.2016 16:00
3
Сборная России условно дисквалифицирована. Первая сенсация на Евро. Дайджест событий дня
Российских фанатов выгоняют из Франции. Слуцкий не станет менять состав России на игру со Словакией. Ройс – вне футбола до конца года. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
14.06.2016 20:50
13
10 самых жарких матчей «Спартака» и «Локомотива»
Первое чемпионство, финал Кубка, по семь голов в «Лужниках» и на «Локомотиве», серебряный матч-2005, подсечка Ковача, безумный Эменике и суперсерия Карпина. В преддверии завтрашнего супердерби «Бомбардир» вспоминает самые огненные матчи «Спартака» и «Локомотива» в российской истории.
29.04.2016 18:25
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