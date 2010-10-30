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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Енисей
Андрей Тихонов
Новости
Андрей Тихонов - новости
Енисей
Россия
16 октября 1970 (56)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Первая лига. «Енисей» в первом матче после возвращения Тихонова получил 0:3
31 октября
1
Фото
Тихонов в 3-й раз возглавил «Енисей»
30 октября
10
Тарханов высказался о его замене на Тихонова в «Енисее»
30 октября
В «Енисее» отреагировали на информацию о возвращении Тихонова
29 октября
Тихонов ведет переговоры с бывшим клубом
29 октября
4
Видео
Тихонов – о единственном голе «Спартака» в ворота «Рубина»: «Это случайность, просто удача»
29 октября
4
Тихонов оценил шансы «Спартака» и ЦСКА перед дерби
21 октября
Тихонов прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Рубином»
20 октября
Писарев – о Тихонове: «Никогда не суетился перед воротами, жаль, что не удалось его проверить в топ‑чемпионатах»
16 октября
Тихонов назвал 2 футболистов, которые делают игру в «Зените»
4 октября
Тихонов рассказал, как вместо «Спартака» едва не попал в ЦСКА
4 октября
Мостовой и Тихонов составили команды-мечты для прощального матча за «Спартак»
4 октября
1
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
26 сентября
6
У Тихонова появился вариант в РПЛ
25 сентября
7
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
13 сентября
10
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
8 сентября
4
Тихонов – о работе Карседо: «Необычна, в игре организованный хаос»
24 августа
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Тихонов – о празднованиях голов в РПЛ: «Плачут и посылают сердечки всем, ###»
4 августа
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Тихонов отреагировал на ослабление санкций ФИФА в отношении российского футбола
26 июня
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