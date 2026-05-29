Футбольные болельщики давно привыкли к специфическим терминам, которые сопровождают игру миллионов. Офсайд, дриблинг, финт, хет-трик, фол последней надежды – без этих слов трудно представить футбол.

В этой статье речь пойдет о термине, который вошел в обиход сравнительно недавно. Слово с испанскими корнями «ремонтада» ворвалось в футбольный мир в 2017 году и стало в один ряд с известными терминами.

Значение слова «ремонтада»

Ремонтада (от исп. remontada, от remontar – «возвращать», «отыгрываться») имеет два основных значения:

Сенсационный камбек, когда команда, уступающая с крупным счетом, в итоге выигрывает матч. В более широком смысле – неожиданное возвращение и победа в любом соревновании, несмотря на серьезное отставание. Яркая победа, обеспечивающая возвращение в ранг триумфаторов.

День рождения ремонтады

Это случилось 8 марта 2017 года в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Хоть в составе каталонской команды блистали Месси, Неймар и компания, в первом матче 14 февраля 2017 года в Париже, «ПСЖ» разделал под орех звездных испанцев 4:0. Казалось, исход противостояния предрешен.

Но рано парижане потирали руки. На 3-й минуте Луис Суарес открывает счет. На 40-й Лайвен Курзава забивает второй мяч за «Барселону». Итог первого тайма – 2:0, что не критично для «ПСЖ». Тем более, что в ответ на гол Лионеля Месси на 50-й минуте на 62-й Эдинсон Кавани забивает свой мяч и делает счет 3:1. Поскольку тогда правило выездного гола еще действовало, сине-гранатовым нужно было забивать 3 мяча.

И они это сделали! Два мяча Неймара (88 и 90+1 минутах) закрутили интригу до предела. А на 5-й добавленной минуте случился победный гол Серхи Роберто, который вывел «Барселону» в 1/4 Лиги чемпионов.

Другие случаи ремонтады в истории футбола

Еще в прошлом веке, когда счастливое спасение безнадежно проигрывающей команды не называлось «La remontada», такие матчи тоже были.

Финал Кубка чемпионов 1956 года

В решающий матч пробились мадридский «Реал» и французский «Реймс». Уже к 10-й минуте «Реал» горел 0:2 (Леблон, 6, Темплин, 10). Мадридцы выровняли ситуацию благодаря Ди Стефано (14) и Риалю (30).

Французы снова вышли вперед – отличился Идальго (62). Но финал игры был за «Реалом» – голы Маркитоса (67) и Риаля (79) установили окончательный счет (4:3).

Сборная Испании в отборе к Евро-1984

В те времена сборная Испании котировалась не так высоко, как сейчас. О победах в чемпионатах мира или Европы речь не шла, а выход в финальную часть крупного турнира уже считался успехом.

В заключительном матче отборочной группы 21 декабря 1983 года испанцы в Севилье встречались с Мальтой. Им нужна была победа с разницей не менее 11 мячей. Если учесть, что первая игра этих команд завершилась со счетом 3:2 в пользу Испании, задача казалась невыполнимой.

Испанцы повели, но мальтийцы сравняли счет. На перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу Испании. После часа игры счет был лишь 6:1. Но на 76-й минуте при счете 9:1 полузащитник мальтийцев Майкл Деджорджио заработал удаление, после чего испанцы совершили свою ремонтаду и забили еще трижды.

Счет 12:1 дал возможность Испании занять первое место в группе, обойти в таблице Нидерланды и отобраться на Евро-1984 за счет разницы забитых и пропущенных. При равном количестве очков разница мячей у Испании составила 24:8, у Нидерландов – 22:6.

«Милан» в Лиге чемпионов–2003/04

В первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов на своем поле «Милан» нанес поражение испанскому «Депортиво» со счетмо 4:1. Многим казалось, что задача выхода в следующий этап для россонери решена.

Но в ответной встрече «Депортиво» уже в первом тайме забив 3 безответных мяча. Вальтер Пальдини (5), Валерон (35) и Альберт Луке (44) сравняли счет по сумме двух игр. Испанцы не стали испытывать судьбу и нервы болельщиков и во второй 45-минутке забили 4-й мяч – он на счету Франа (76). «Милан» ответить не смог и вылетел из турнира.

Стамбульское чудо–2005

И еще одна ремонтада, участником которой стал грозный «Милан» нулевых. И снова россонери выступили как потерпевшая сторона, наблюдающая за чужим подвигом.

Первый тайм финала Лиги чемпионов-2004/05 против «Ливерпуля» полностью остался за россонери – 3:0. Гол Мальдини на 1-й минуте и дубль Креспо (39, 44), казалось, предрешили судьбу трофея.

Но «Ливерпуль» не сдался и спустя 15 минут второго тайма сравнял счет. Отличились Джеррард (54), Шмицер (56) и Алонсо (60). В дополнительное время «Милан» владел преимуществом, но забить не смог. А в серии пенальти англичане были сильнее – 3:2.

Ремонтада «Ромы»

В сезоне Лиги чемпионов–2017/18 на стадии 1/4 финала соперником «Ромы» стала «Барселона». В домашней игре испанцы одержали победу со счетом 4:1 и отправились в Рим на ответный матч с уверенностью в своих силах и проходе в полуфинал.

Но «Рома» думала иначе. На 6-й минуте Эдин Джеко открыл счет, на 58-й минуте с пенальти Даниеле Де Росси удвоил перевес хозяев, а на 82-й минуте Костас Манолас поставил точку – 3:0.

При ничейном результате по сумме двух игр благодаря преимуществу выездного гола «Рома» прошла дальше.

Камбэк «Спортинга» против дерзких норвежцев

Самый свежий случай ремонтады произошел в Лиге чемпионов сезона 2025/26. В первой игре 1/8 финала норвежский «Буде Глимт» с Никитой Хайкиным в воротах на своем поле разгромил лиссабонский «Спортинг» – 3:0.

Дома «Спортинг» в основное время смог забить 3 мяча и перевести игру в овертайм – отличились Гонсалу Инасио (34), Педру Гонсалеш (61), Луис Суарес (78). В дополнительное время португальцы отправили еще 2 мяча в ворота соперника и решили задачу выхода в четвертьфинал. Сперва отличился Максимилиано Араухо (92). а когда «Буде» полностью забил на оборону, гостей добил Рафаэл Нел (120+1).