Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Финал ЛЧ РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Что такое ремонтада в футболе: самые известные примеры

Футбольные болельщики давно привыкли к специфическим терминам, которые сопровождают игру миллионов. Офсайд, дриблинг, финт, хет-трик, фол последней надежды – без этих слов трудно представить футбол.

В этой статье речь пойдет о термине, который вошел в обиход сравнительно недавно. Слово с испанскими корнями «ремонтада» ворвалось в футбольный мир в 2017 году и стало в один ряд с известными терминами.

Значение слова «ремонтада»

Ремонтада (от исп. remontada, от remontar – «возвращать», «отыгрываться») имеет два основных значения:

  1. Сенсационный камбек, когда команда, уступающая с крупным счетом, в итоге выигрывает матч. В более широком смысле – неожиданное возвращение и победа в любом соревновании, несмотря на серьезное отставание.

  2. Яркая победа, обеспечивающая возвращение в ранг триумфаторов.

День рождения ремонтады

Это случилось 8 марта 2017 года в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Хоть в составе каталонской команды блистали Месси, Неймар и компания, в первом матче 14 февраля 2017 года в Париже, «ПСЖ» разделал под орех звездных испанцев 4:0. Казалось, исход противостояния предрешен.

Но рано парижане потирали руки. На 3-й минуте Луис Суарес открывает счет. На 40-й Лайвен Курзава забивает второй мяч за «Барселону». Итог первого тайма – 2:0, что не критично для «ПСЖ». Тем более, что в ответ на гол Лионеля Месси на 50-й минуте на 62-й Эдинсон Кавани забивает свой мяч и делает счет 3:1. Поскольку тогда правило выездного гола еще действовало, сине-гранатовым нужно было забивать 3 мяча.

И они это сделали! Два мяча Неймара (88 и 90+1 минутах) закрутили интригу до предела. А на 5-й добавленной минуте случился победный гол Серхи Роберто, который вывел «Барселону» в 1/4 Лиги чемпионов.

Другие случаи ремонтады в истории футбола

Еще в прошлом веке, когда счастливое спасение безнадежно проигрывающей команды не называлось «La remontada», такие матчи тоже были.

Финал Кубка чемпионов 1956 года

В решающий матч пробились мадридский «Реал» и французский «Реймс». Уже к 10-й минуте «Реал» горел 0:2 (Леблон, 6, Темплин, 10). Мадридцы выровняли ситуацию благодаря Ди Стефано (14) и Риалю (30).

Французы снова вышли вперед – отличился Идальго (62). Но финал игры был за «Реалом» – голы Маркитоса (67) и Риаля (79) установили окончательный счет (4:3).

Сборная Испании в отборе к Евро-1984

В те времена сборная Испании котировалась не так высоко, как сейчас. О победах в чемпионатах мира или Европы речь не шла, а выход в финальную часть крупного турнира уже считался успехом.

В заключительном матче отборочной группы 21 декабря 1983 года испанцы в Севилье встречались с Мальтой. Им нужна была победа с разницей не менее 11 мячей. Если учесть, что первая игра этих команд завершилась со счетом 3:2 в пользу Испании, задача казалась невыполнимой.

Испанцы повели, но мальтийцы сравняли счет. На перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу Испании. После часа игры счет был лишь 6:1. Но на 76-й минуте при счете 9:1 полузащитник мальтийцев Майкл Деджорджио заработал удаление, после чего испанцы совершили свою ремонтаду и забили еще трижды.

Счет 12:1 дал возможность Испании занять первое место в группе, обойти в таблице Нидерланды и отобраться на Евро-1984 за счет разницы забитых и пропущенных. При равном количестве очков разница мячей у Испании составила 24:8, у Нидерландов – 22:6.

«Милан» в Лиге чемпионов–2003/04

В первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов на своем поле «Милан» нанес поражение испанскому «Депортиво» со счетмо 4:1. Многим казалось, что задача выхода в следующий этап для россонери решена.

Но в ответной встрече «Депортиво» уже в первом тайме забив 3 безответных мяча. Вальтер Пальдини (5), Валерон (35) и Альберт Луке (44) сравняли счет по сумме двух игр. Испанцы не стали испытывать судьбу и нервы болельщиков и во второй 45-минутке забили 4-й мяч – он на счету Франа (76). «Милан» ответить не смог и вылетел из турнира.

Стамбульское чудо–2005

И еще одна ремонтада, участником которой стал грозный «Милан» нулевых. И снова россонери выступили как потерпевшая сторона, наблюдающая за чужим подвигом.

Первый тайм финала Лиги чемпионов-2004/05 против «Ливерпуля» полностью остался за россонери – 3:0. Гол Мальдини на 1-й минуте и дубль Креспо (39, 44), казалось, предрешили судьбу трофея.

Но «Ливерпуль» не сдался и спустя 15 минут второго тайма сравнял счет. Отличились Джеррард (54), Шмицер (56) и Алонсо (60). В дополнительное время «Милан» владел преимуществом, но забить не смог. А в серии пенальти англичане были сильнее – 3:2.

Ремонтада «Ромы»

В сезоне Лиги чемпионов–2017/18 на стадии 1/4 финала соперником «Ромы» стала «Барселона». В домашней игре испанцы одержали победу со счетом 4:1 и отправились в Рим на ответный матч с уверенностью в своих силах и проходе в полуфинал.

Но «Рома» думала иначе. На 6-й минуте Эдин Джеко открыл счет, на 58-й минуте с пенальти Даниеле Де Росси удвоил перевес хозяев, а на 82-й минуте Костас Манолас поставил точку – 3:0.

При ничейном результате по сумме двух игр благодаря преимуществу выездного гола «Рома» прошла дальше.

Камбэк «Спортинга» против дерзких норвежцев

Самый свежий случай ремонтады произошел в Лиге чемпионов сезона 2025/26. В первой игре 1/8 финала норвежский «Буде Глимт» с Никитой Хайкиным в воротах на своем поле разгромил лиссабонский «Спортинг» – 3:0.

Дома «Спортинг» в основное время смог забить 3 мяча и перевести игру в овертайм – отличились Гонсалу Инасио (34), Педру Гонсалеш (61), Луис Суарес (78). В дополнительное время португальцы отправили еще 2 мяча в ворота соперника и решили задачу выхода в четвертьфинал. Сперва отличился Максимилиано Араухо (92). а когда «Буде» полностью забил на оборону, гостей добил Рафаэл Нел (120+1).

ПСЖ Барселона Ливерпуль Испания Милан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1780047797
"Им нужна была победа с разницей не менее 11 мячей" по-моему, это можно смело документировать, как договорняк. кто-нибудь, позвоните в прокуратуру)
Ответить
Главные новости
«Атлетико» высмеял «Барселону», предложив за Ямаля пакет семечек
19:45
Гендиректор «Спартака» назвал единственный минус Карседо
19:34
2
Реакция Энрике на слова Артеты, что «Арсенал» победит «ПСЖ» в финале ЛЧ
19:24
Канчельскис вынес вердикт сборной России
19:11
1
Аршавин сказал, что его удивило перед матчем с Нидерландами на Евро-2008
18:58
Смолов поставил миллион рублей на финал Лиги чемпионов
18:43
4
Кафанов получил должность в топ-клубе РПЛ
18:23
8
Агент Дзюбы подробно высказался о возвращении форварда в «Спартак»
18:00
8
Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»-2026 от Goal перед финалом Лиги чемпионов
17:52
4
ЦСКА откажется от иностранных тренеров в следующем сезоне
17:43
7
Все новости
Все новости
Смолов поставил миллион рублей на финал Лиги чемпионов
18:43
4
Познер объяснил, почему Сафонова критикуют во Франции
18:36
Кафанов получил должность в топ-клубе РПЛ
18:23
8
Агент Дзюбы подробно высказался о возвращении форварда в «Спартак»
18:00
8
Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»-2026 от Goal перед финалом Лиги чемпионов
17:52
4
ЦСКА откажется от иностранных тренеров в следующем сезоне
17:43
7
«Реал» подписал контракт с новым тренером
17:35
1
Пономарев одним словом описал игру сборной России против Египта
17:20
6
Фабрицио Романо раскрыл новый клуб Тедеско
17:13
1
Осинькин назвал трансфер, помешавший «Сочи» остаться в РПЛ
17:01
Карседо нашел «неспортивное» блюдо в рационе футболистов «Спартака»
16:53
13
Хиддинк охарактеризовал Аршавина тремя словами
16:44
7
«Зенит» готов заплатить 12 миллионов за бразильского таланта
16:38
11
Президент «Урала» Иванов сделал заявление о будущем Селихова в клубе
16:29
1
«Барселона» включилась в борьбу за 70-миллионного защитника
16:16
Мостовой написал стих в честь 50-летия Титова
15:57
6
Аршавин объяснил, почему ему нравится работать экспертом на «Матч ТВ»
15:48
2
Четыре клуба хотят бесплатно забрать Конате из «Ливерпуля»
15:41
«Зенит» достиг компромисса по зарплате с Фелипе Аугусто
15:34
1
Прокуратура озвучила, сколько Промес заработал на контрабанде наркотиков
15:22
25
Кордоба рассказал, какой Галицкий в реальной жизни
15:00
2
Раскрыт размер долга вылетевшего из РПЛ «Пари НН»
14:54
Стало известно, какой бонус получит Сафонов в случае победы в ЛЧ
14:49
1
Топ-10 лучших трансферов сезона-2025/26 по версии Goal
14:28
1
Батраков отказался от 23 миллионов ради «ПСЖ»
14:19
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 