Понятие «амплуа» включает в себя позицию футболиста на поле и его функциональные обязанности. Разберем все амплуа более детально.

Вратарь

Главная задача вратаря (или голкипера) – предотвратить попадание мяча в свои ворота. Ему разрешено в рамках своей штрафной площади играть руками.

Тренеры используют лучшие качества своих вратарей не только при в обороне , но и при атаке. Голкиперы руководят линией обороны, подсказывают своим защитникам лучшие решения, когда существует голевая опасность или при стандартах соперников (штрафные, угловые). Все чаще в современном футболе вратари выполняют роль последнего защитника при розыгрыше мяча на своей половине поля.

Кроме того, голкипер способен выдать результативный пас от своих ворот или даже подключиться в атаку и забить гол (удар Трубина в матче «Бенфика» – «Реал» еще стоит перед глазами).

Защита

В зависимости от выбранной тактической схемы количество защитников варьируется от 3 до 5. Их главная задача – не давать нападающим соперника создавать угрозы.

Располагаются игроки оборонительной линии между вратарем своей команды и линией полузащиты. Основная зона действия – от своей штрафной площади до центрального круга при обороне. Крайние защитники максимально активно участвуют и в атакующих действиях.

Центральный защитник

В основном в центре обороны играют два защитника. Центральные защитники находятся ближе к оси футбольного поля. Их главная задача – не дать нападающим соперника создать и реализовать голевые моменты.

Обычно функцию центрального защитника выполняют физически крепкие игроки. При стандартах у ворот соперника защитники подключаются к атаке. Их задача – не только успешная игра головой, но и нанесение дальних ударов. Лучшие игроки обороны могут сделать классную дальнюю передачу.

Свободный защитник

Свободный защитник (либеро) располагается между двумя центральными игроками обороны, чуть ближе к вратарю. Его главная задача – отбор мяча у приближающегося к воротам нападающего команды соперника и вынос мяча. Еще такого игрока называют чистильщиком.

Сейчас схему со свободным защитником почти не используют. Эту работу в большинстве случаев выполняет вратарь. А вот с 60-х годов и до конца прошлого века эта схема была очень популярна. Болельщики со стажем помнят знаменитую защитную итальянскую схему – катеначчо.

Крайний защитник

Крайние защитники располагаются на флангах, слева и справа от центральных. При оборонительных действиях их задача – нейтрализовывать угрозы в виде проходов по флангам и навесов игроков соперника.

При атаке своей команды крайние защитники при любой схеме активно идут вперед. Сейчас очень часто используются игровые схемы с латералями – крайними игроками, которые закрывают всю бровку.

Полузащита

Роль и амплуа полузащитников очень размыты, но можно сказать, что на матч выходит от 3 до 5 хавбеков. Полузащитники условно располагаются между линией защиты и линией нападения. К полузащитникам можно отнести и оттянутых нападающих, и крайних защитников, которые меняют квалификацию при атаке. В общем, гибридность современного футбола сказывается, прежде всего, на игроках центра поля.

Центральный полузащитник

В схеме 4-4-2 играют два центральных полузащитника. В их ведении – контроль центра поля. Умение видеть поле, отдать точный пас, обыграть, нанести удар, физическая выносливость – вот минимальный набор качеств, которыми должен обладать центральный хавбек.

Все чаще таких игроков называют box-to-box – потому что они пашут от своей до чужой штрафной. Характерный пример – Деклан Райс в «Арсенале».

Опорник

В паре центральных полузащитников опорник выполняет больше оборонительные функции. В его обязанности входит страховка защитников, которые ушли в атаку, прессинг соперника, перехват передач соперника.

Атакующий хавбек

В паре с опорником выходит обычно полузащитник атакующего плана. Еще его называют «диспетчер» или «плеймейкер». В его обязанности входит создание голевых моментов для партнеров.

Чем больше креатива в действиях этого игрока, тем успешнее команда играет в атаке. Нередко в поисках мяча атакующему полузащитнику приходится опускаться глубоко на свою половину поля. Например, так часто играет Бруну Фернандеш в «Манчестер Юнайтед».

Крайние полузащитники

Крайние полузащитники действуют на флангах. Еще их называют вингерами. В основном, их задача – создавать угрозы воротам соперников с флангов, поэтому с крайними нападающими у них много общего.

При атаках соперника в обязанности вингеров входит нейтрализация хавбеков и крайних беков противоположной команды на бровках поля.

Нападение

В зависимости от тактической расстановки форварды бывают центральные, оттянутые, крайние. Раньше, когда была в фаворе схема «дубль-вэ» или «пирамида», был еще полусредний нападающий. Он располагался между фланговым и центральным нападающим.

Центрфорвард

В схеме 4-4-2, популярной 15-20 лет назад, использовались 2 центральных нападающих. Легендарные связки наводили ужас на противников: Шевченко и Индзаги, тот же Индзаги и дель Пьеро, Йорк и Коул и многие другие.

Сейчас в 2 чистых нападающих практически никто не играет. Популярна схема с одним «столбом», которого поддерживают либо вингеры, либо целая группа атакующих хавбеков.

Еще бывает оттянутый нападающий. Он занимает позицию между полузащитой и нападением, действуя из глубины.

Крайние нападающие

Обязанности крайнего нападающего совпадают с задачей флангового полузащитника (вингера), о котором речь шла выше. Задача – пройти по флангу и сделать навес или прострел на находящегося на ударной позиции своего игрока.