Когда в ноябре 2019 года «Бавария» занимала четвертое место в таблице Бундеслиги и выглядела растерянной после увольнения Нико Ковача, мало кто мог предположить, что через девять месяцев «роттен» будут праздновать ошеломительный успех. Но именно это произошло. Под руководством Ханса-Дитера Флика «Бавария» 2019/2020 превратилась в одну из самых доминирующих команд современного европейского клубного футбола.

Требл, 100-процентный результат в Лиге чемпионов, феерические 8:2 в противостоянии с «Барселоной» и 55 голов Роберта Левандовски — все это стало результатом максимально оперативно проведенной перестройки, которая сделала «Баварию» эталоном атакующего футбола. Теперь нечто подобное Флик пытается провернуть в «Барселоне», но это, как говорится, уже совсем другая история…

От кризиса к революции: приход Флика

Сезон 2019/2020 для «роттен» начинался непривычно тяжело. После ухода Юппа Хайнкеса в 2018-м «Бавария» все еще была сильна, но потеряла былую легкость. Нико Ковач пытался привить дисциплину, но команда буксовала: поражения от команд уровня «падающего» «Хоффенхайма», ничьи с середняками. К ноябрю 2019-го мюнхенцы отставали от лидера Бундеслиги на семь очков и выглядели уставшими.

3 ноября 2019 года на пост нового рулевого в «пожарном» порядке назначили Ханса-Дитера Флика — на тот момент 54-летнего помощника наставника сборной Германии и бывшего ассистента Хайнкеса все в той же «Баварии». Многие видели в этом «карьерный мостик» до коуча. Флик сходу заявил: «Мы будем играть агрессивно и высоко». И, как показала дальнейшая практика, сдержал свое слово.

Уже в первом матче под руководством нового тренера «Бавария» эффектно вынесла «Фортуну» из Дюссельдорфа (4:0). Дальше началось и вовсе нечто невероятное: серия из 23 побед подряд во всех соревнованиях. Это по сей день остается рекордом немецкого футбола. При этом нужно заметить, что Флик не проводил революцию — он «просто» вернул главной команде Мюнхена (простите, фаны «Мюнхен-1860») то, что когда-то делало ее великой: вертикальную скорость, прессинг и банально радость от игры в футбол.

Бундеслига: абсолютное доминирование

Когда сезон возобновился после паузы из-за COVID-19 (в мае 2020-го), «Бавария» уже была на первой строчке в таблице. Флик, казалось бы, совершенно непринужденно довел дело до конца: 26 побед, 4 ничейных исхода, 4 поражения, 82 очка в саммари. Разница мячей +68 (100 забитых, 32 пропущенных). Это был восьмой титул подряд — рекорд немецкой Бундеслиги.

Особенно впечатлял темп: после возобновления кампании «роттен» выиграли все оставшиеся 11 матчей. Среднее количество голов за игру — больше трех. Левандовски отправил в сетку ворот соперников «рекордмейстера» 34 гола в 31 матче и стал лучшим снайпером в топ-чемпионатах Старого света. Местный воспитанник Томас Мюллер добавил 8 голов и 21 ассист — классический «Raumdeuter» (термин, который внедрил сам Томас) в своей лучшей форме. Серж Гнабри и Кингсли Коман разрывали фланги, Йозуа Киммих дирижировал из центра.

Кубок Германии: чистая формальность

В финале национального Кубка 4 июля 2020 года (обращая внимание на дату, не забывайте: это был тот самый «ковидный сезон») «Бавария» встретилась с «Байером» из Леверкузена. Матч получился упорным (2:0), но победа была логичной. Флик использовал ротацию, дал поиграть молодым (Альфонсо Дэвис уже тогда выглядел будущей звездой), и трофей стал дополнением к титулу в БЛ.

Лига чемпионов: легендарный путь и 8:2

Главное чудо произошло летом 2020-го в Лиссабоне, где турнир доигрывали в формате «финала восьми». «Бавария» вышла в плей-офф с идеальным результатом в групповом этапе (8 очков из 6 матчей, 18 голов). Далее 1/8 финала: 7:1 с «Челси» по сумме двух встреч.

Четвертьфинал: 14 августа 2020 года. «Барселона» — «Бавария» 2:8. Это был не матч — это была «казнь». Сродни тому, как в свое время национальная сборная Германии деклассировала бразильцев в полуфинале ЧМ. Левандовски, Мюллер, Гнабри (по два), Киммих, Перес, Коутиньо. «Бавария» владела мячом 60% времени, но главное — скорость и точность. Это был первый раз в истории ЛЧ, когда кто-то забил 8 голов в матче плей-офф. «Барселона» не пропускала 8 с 1946 года.

Полуфинал: 3:0 в противостоянии с сенсационным «Лионом» — снова без шансов для соперника. Финал 23 августа: «Бавария» — «ПСЖ» 1:0. Гол Кингсли Комана на 59-й минуте. Флик выпустил идеальный состав, команда играла компактно в обороне и регулярно угрожала оппонентам в атаке. Нойер был стеной в воротах, тащив все, что летело в створ. Нервная, но в то же время красивая победа в самом престижном клубном соревновании Европы.

«Бавария» стала первой (и пока единственной) командой, выигравшей ЛЧ со 100%-м показателем побед (11 матчей — 11 викторий). Это достижение до сих пор стоит особняком.

Тактика Флика: прессинг и свобода

Флик не пытался изобретать велосипед — он идеально совместил немецкую дисциплину с «испанской» вертикалью. Уже тогда просматривались его пристрастия к «пиренейскому футболу».

Схема 4-2-3-1 превращалась в 4-3-3 в атаке. Высокий прессинг, быстрые переходы, свобода для Мюллера и фланговых игроков. Дэвис на левом фланге стал символом — канадец носился по бровке аки спринтер, но оборонялся словно танк. Ключевой момент — доверие к игрокам. Флик не боялся ставить в состав молодежь и параллельным курсом успешно возвращал к лучшей форме ветеранов. Результат: 163 гола в 49 матчах при Флике (с ноября 2019 по конец сезона).

Главный герой: Роберт Левандовски

55 голов во всех турнирах — личный рекорд поляка. 34 в Бундеслиге (рекорд, который «жив» и в наше время). Он забивал головой, с обеих ног, с пенальти – как угодно, на любой вкус (разве что без прямых ударов со штрафного, иначе цифра могла бы быть еще более внушительной, но Роберт никогда не считался мастером стандартом, что, в общем-то и не особо нужно футболисту его амплуа).

В том сезоне Левандовски был не форвардом, а машиной. Флик сказал после финала ЛЧ: «Без Роберта мы бы не стали чемпионами Европы».

Наследие: почему это лучшая команда сезона

«Бавария» 2019/2020 не просто выиграла требл с невероятной убедительностью в усеченном, и, пожалуй, самом странном сезоне. Она показала, что можно доминировать и без Месси или Роналду (хотя Левандовски был близок, правда, это не оценили люди, ответственные за вручения «Золотого мяча»).

«Роттен» установили ряд рекордов: 32 матча без поражений подряд; 100 голов в Бундеслиге; 11 побед в 11 матчах Лиги чемпионов.

Флик стал вторым тренером после Хайнкеса, кто выиграл требл с «Баварией», и первым, кто сделал это за один неполный сезон. После этого он привeл клуб к ещe трeм трофеям (Суперкубок УЕФА, Клубный ЧМ, Суперкубок Германии), но именно 2019/2020 остался пиком.

Сегодня, глядя на современный футбол, многие эксперты называют ту «Баварию» последней настоящей европейской машиной.

«Бавария» Ханси Флика сезона 2019/2020 – это команда, которая напомнила: футбол может быть одновременно и эффективным, и красивым. Когда прессинг работает как швейцарские (а точнее – немецкие) часы, а голы сыпятся пачками. Когда один тренер за полгода превращает кризис в легенду. Если бы сезон не прервали из-за пандемии, кто знает — возможно, цифры были бы еще больше. Но и того, что есть, хватило, чтобы навсегда вписать эту «Баварию» в историю как одну из лучших клубных команд в 21 веке.