Аут в футболе — это один из самых простых, но при этом важных элементов игры. Он выполняется, когда мяч полностью выходит за боковую линию поля, и позволяет возобновить матч после остановки. Несмотря на кажущуюся простоту, правильное выполнение аута может стать ключевым моментом — от точности и тактики броска порой зависит развитие атаки и даже исход матча.

Фиксация аута и последующий ввод мяча в игру

Фиксация аута производится боковым арбитром с помощью флажка. Когда мяч уходит за пределы поля, полностью пересекая боковую линию, находящийся на линии судья поднимает флаг под 45 градусов. Он держит флаг параллельно боковой линии и направляет его в сторону той команды, от игрока которой мяч ушел в аут.

Вводит мяч в игру футболист команды-соперницы. Аут производится с места, где игровой снаряд пересек линию поля.

Вбрасывание мяча производится руками из-за головы. Так повелось еще со времен зарождения футбола. Тогда футбол и регби еще не сформировались как две отдельные игры. В наше время периодически возникают споры о том, почему бы не вводить мяч из-за боковой линии ногами. Но все эти предложения так и остаются на уровне дискуссий.

Правила ввода мяча из аута

Существуют специальные правила ввода мяча из-за боковой линии:

Место вбрасывания определяет боковой или главный судья.

Игрок, который совершает ввод мяча в игру, должен находиться лицом к футбольному полю.

При вбрасывании мяча футболист находится за пределами поля, за боковой линией – наступать на нее и выходить на поле не разрешается.

Запрещается отрывать пятки от поля.

Вброс осуществляется из-за головы двумя руками.

Если после аута мяч влетает в ворота, не задев никого из игроков команд, гол не засчитывается – назначается удар от ворот.

Футболист, выполнявший аут, не может касаться мяча до того, как его коснется кого-то из игроков. Если он произведет касание, будет назначен свободный удар для соперника с места, где произошло касание.

Аут и футбольные хитрости

С помощью аутов можно контролировать ход матча. Этот элемент футбола может заметно повлиять на тактику и стратегию команд. Ввод мяча из-за боковой линии существенно ускоряет игру или замедляет ее.

При желании ускорить игру мяч вбрасывается непосредственно в штрафную площадь соперника, что сразу обостряет ситуацию. Такой тактикой еще пару десятков лет назад пользовались в АПЛ, но сейчас, похоже, мода возвращается.

С помощью аута можно вполне официально потянуть время и вывести соперника из психологического равновесия. Если команду устраивает счет, а до конца игры остается пара минут, футболист уходит с мячом к боковой линии и старается заработать как можно больше аутов кряду. Иногда у бровки собирается несколько футболистов выигравшей команды, которые усердно убивают время.

Мастера аутов

Не все команды делают ставку на вбрасывание аута как на один из главных элементов тактики. Но те, кто настойчиво и умело применял аут, запомнились футбольной общественности. В свое время удачно использовали аут немецкий «Кельн» и английский «Ливерпуль».

Но самыми знаменитыми командами-поклонниками аутов в памяти болельщиков остались английский «Сток Сити» и сборная Исландии. Об этих командах и их игроках расскажем немного подробнее.

Рори Делап и «Сток Сити»

Когда скромный английский клуб «Сток Сити» тренировал Тони Пьюлис, многие соперники команды из Сток-он-Трента старались не выбивать мяч в аут. Как ни странно, угловой удар для противника «Сток Сити» был более предпочтительным.

Физической подготовке игроков в «Сток Сити» уделялось пристальное внимание, а на ауты от команды жаловался сам Арсен Венгер. Он в то время возглавлял лондонский «Арсенал». Много неприятностей лондонцы получили от «Сток Сити» и его фирменного аута.

Главным исполнителем аутов в «Сток Сити» был Рори Делап. Этот полузащитник в детстве занимался метанием копья и становился в своем округе чемпионом в своей возрастной категории. Не удивительно, что мяч, введенный им в игру из-за боковой, летел со скоростью 60 км/час.

Не только «Арсенал» раздражали такие ауты. Многие команды выражали свое недовольство, пусть и не так явно, как Арсен Венгер. Например, футболисты «Халла» начинали усиленно разминаться, когда Рори собирался вводить мяч в игру с аута. Разминка начиналась прямо перед Делапом. А «Вест Хэм» в матчах против «Стока» ставил рекламные щиты рядом с футбольным полем, чтобы не дать возможность Делапу комфортно разбежаться перед вбросом мяча.

Арон Гуннарссон и сборная Исландии

В 2016-м году на чемпионате Европы главным возмутителем спокойствия была сборная Исландии. Команда вышла из группы, оставив позади Португалию и Австрию. В 1/8 финала Исландия выбила из турнира сборную Англии, но в четвертьфинале напоролась на Францию, с которой ничего поделать не смогла (2:5).

Ключом к успеху, по мнению многих экспертов, были ауты от исландцев. Главным исполнителем аутов был полузащитник Арон Гуннарссон. В юности он занимался не только футболом, но и гандболом, где и получил должные навыки. Статистика говорит, что большинство результативных атакующих действий сборной Исландии начинались с аута в исполнении Гуннарссона.

Легендарный аут Нойера на Евро-2024

В 1/4 финала Евро-2024 в голевой комбинации с помощью аута поучаствовал вратарь сборной Германии Мануэль Нойер. На тот момент немцы проигрывали сборной Испании со счетом 0:1.

Нойер вбросил мяч на Йозуа Киммиха, а тот отпасовал Флориану Вирцу, который точным ударом сравнял счет на 89-й минуте – 1:1. Правда, в дополнительное время испанцы все же вырвали победу – 2:1.