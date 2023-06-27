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  • Что известно о детях Месси: он посвятил им татуировки, один уже такой же техничный и быстрый, как отец

Что известно о детях Месси: он посвятил им татуировки, один уже такой же техничный и быстрый, как отец

Лионель Месси – футболист с идеальной репутацией. Во-первых, успешный: за долгие годы карьеры выиграл вообще все. Во-вторых, не попадает в скандалы. В-третьих, Месси – идеальный семьянин.

Он давно женат на подруге детства Антонелле Рокуццо. Они вместе выросли в Росарио и знакомы с малых лет – потом Антонелла приехала к Месси в Барселону. Пара сыграла свадьбу лишь в 2017 году, после девяти лет отношений. Месси не был замешан в интригах, к тому же же они вместе с Антонеллой растят трех сыновей.

Кто такие дети Лионеля Месси? Что о них известно?

У Месси трое сыновей – он и Антонелла не скрывают их от поклонников

Вот что известно о каждом.

• Тьяго – старший сын. Он родился в ноябре 2012 года. Фанаты могли впервые увидеть его в 2013 году. Дальше Лионель и Тьяго Месси постоянно появлялись на публике на различных церемониях награждения.

Изначально Месси говорил: «У Тьяго нет тяги к футболу, он просто пинает мяч со мной и ни разу не говорил, что хочет стать футболистом». Эти слова были сказаны, когда Тьяго было шесть лет. Со временем родители отдали его в Ла Масию, школу «Барселоны», где он выглядел уверенно среди сверстников и даже отметился несколькими голами. Позже Тьяго Месси перешел в академию «ПСЖ», когда его отец сам уехал из «Барселоны» в парижский клуб.

• Матео – средний сын. Родился в 2015 году – Месси пропустил два матча и несколько тренировок, чтобы застать первые дни его жизни. Сам Лео говорит, что именно Матео будет футболистом: «Не знаю, как так вышло, но он с самого рождения бегает с маленькими мячами. Пинал их в колыбельной, когда был младенец. Когда Матео начал ходить, то я сразу увидел в нем талант. Я говорю даже не как отец, а как обычный футбольный болельщик. Матео очень быстрый и техничный для своих лет. Я много буду говорить с ним на тему футбольной карьеры: если он захочет стать профессиональным футболистом, то с удовольствием помогу ему».

На ютубе есть скиллы Матео Месси – оцените технику и продвижение мяча.

А еще Матео ходит на все матчи команд, за которые играл и играет отец. Есть забавный момент с участием Матео. Однажды Месси и Суарес смотрели с детьми матч «Барселоны» и «Бетиса». Матео случайно обрадовался голу «Бетиса» – за это ему шуточно предъявил Суарес.

• Чиро – младший сын семьи Месси. Он родился в марте 2018 года. И про него говорила Антонелла: «Мы просто счастливы: у нас трое прекрасных сыновей. Чиро – наш ангел. Мы очень любим его. К Тьяго и Матео много внимания – все хотят, чтобы они стали футболистами, как Лео. Надеюсь, к Чиро будет меньше давления».

Месси посвятил татуировки сыновьям

Имя Тьяго Месси вытатуировал на левой на ноге. Интересно, что сначала на той же ноге он набил татуировку с отпечатками рук Тьяго в форме сердца, а после – уже его имя.

Имя Матео Лионель Месси набил на правом плече. Об этом он говорил: «Честно говоря, это одна из самых легких татуировок в моей жизни. Не в смысле того, что я быстро решился на нее. А в том смысле, что мастер быстро сделал ее – и я почти не чувствовал боли. Наверное, это какой-то знак с неба».

Пока что Месси не посвящал татуировки третьему сыну. Зато упоминание о нем есть в одной общей татуировке – на обеих ногах Лео набил даты рождения самых близких в его жизни людей: Антонеллы, Тьяго, Маттео и Чиро.

Что сам Месси говорит о детях

Вот несколько цитат из разных интервью:

• «Отцовство – это очень сложно. Сложнее, чем выиграть Лигу чемпионов. Но мне повезло: мы с Антонеллой воспитываем трех замечательных мальчишек. Они очень милые, добрые и послушные».

• «Кто больше похож на меня в плане характера? Тьяго. Он – копия меня. Матео? Он любит футбол так же сильно, как и я – возможно, даже сильнее. Какой он в плане характера? Настоящий паршивец, ха-ха-ха».

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