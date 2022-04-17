«Сочи» несется к исторической бронзе через драку и чудо-сейв с «Локо». У него есть важное преимущество перед ЦСКА

Стабильность – ключ.

Каким был матч «Сочи» – «Локомотив»

«Сочи» и «Локомотив» сыграли со счетом 2:2 в матче РПЛ. Что там произошло:

Реализованный пенальти от Изидора (у него дубль);

Отмененный гол Нобоа в конце игры;

Два удаления на 60-й минуте;

Сейв защитника «Сочи» на 98-й минуте.

Главный скандал матча – ситуация с удалениями. Родриго и Кухта поссорились в штрафной площади. Кухта наступил на Родриго, а тот схватил его за ногу. Итог – красные карточки обоим игрокам сразу после просмотра ВАР. Это не понравилось Родриго, который побежал за Кухтой и чуть не спровоцировал массовую потасовку у подтрибунного помещения.

Вся карьера Кухты связана со скандалами. Он критиковал руководство клуба, спорил с партнерами из-за мяча и уже удалялся в чемпионате Чехии. Из-за этой красной карточки и возник скандал по итогам матча «Локомотива» и «Химок». «Химки» даже подавали протест на результат игры, где Кухта забил победный гол. Думали, что он не отбыл дисквалификацию. Это не подтвердилось.

Главный момент матча «Сочи» и «Локомотива» с Кухтой не связан. Это сейв защитника «Сочи» Вани Дркушича. В конце матча игроки «Локомотива» докатили мяч почти до пустых ворот. Вышедший Рыбчинский пробил на силу – Дркушич упал на линии и выбил мяч головой. Тот закрутился и отлетел на угловой. Вратарь Джанаев успел только обнять защитника.

Как результат этого матча влияет на возможные итоги сезона РПЛ

В прошлом сезоне «Сочи» занял пятое место, а после этого впервые сыграл в еврокубках (Лига конференций). Так выглядит борьба ЦСКА и «Сочи» в сезоне-2021/22:

3. ЦСКА – 44 очка, 37:25 по голам;

4. «Сочи» – 43 очка, 39:27 по голам.

Сервис FiveThirghtyEight подсчитывает шансы команд на различные места в чемпионате России. По раскладам на чемпионство все ясно: «Зенит» имеет 93% вероятности победы в турнире, «Динамо» – 7%. Ситуация в борьбе за третье место выглядит сложнее: ЦСКА (42%), «Сочи» (31%), «Краснодар» (19%). «Краснодар» отстает от ЦСКА на пять очков, но сохраняет игру в запасе.

Отставание «Локомотива» – шесть очков. Кажется, ему игра в запасе уже не поможет. FiveThirghtyEight прогнозирует такие итоги чемпионата:

«Зенит» – 66 очков; «Динамо» – 60; ЦСКА – 52; «Сочи» – 51; «Краснодар» – 49; «Локомотив» – 45.

С кем еще сыграют претенденты на третье место:

Именно в стабильности и будет шанс у «Сочи». Номинально ЦСКА все еще считается фаворитом, но в трех последних матчах клуб набрал только два очка. Все они были с командами из зоны стыковых матчей и прямого вылета. «Сочи» на этом отрезке получил пять очков – сыграл вничью с «Зенитом» и «Локомотивом». И кто тут фаворит в борьбе за бронзу?