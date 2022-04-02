Снег почти отменил дерби «Локомотива» и «Спартака», но матч состоялся: Промесу снова отменили гол, «Локо» забил с единственного удара в створ

Всего лишь 1:0.

В Москве снова началась зима. Если 1 апреля шел небольшой снег, то на следующий день снегопад усилился. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец даже говорил, что снегопад закончится только утром в воскресенье, 3 апреля. А еще высока вероятность ледяных дождей.

Снегопад повлиял на многие жизненные отрасли Москвы. В том числе и футбол – немного пострадал матч «Локомотива» и «Спартака».

Снег немного отложил дерби, но не отменил

Изначально матч был запланирован на 19:30 по московскому времени. Но за некоторое время до непосредственного старта поле еще не было убрано – начало отложили на полчаса.

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель говорил: «Не очень понятно, на что рассчитывал «Локомотив», который взялся убирать снег так поздно. Я приехал за час 15 минут до начала матча – были вычищены только штрафные. Уборка началась только за 20 минут до разминки».

Когда судьи отложили встречу на полчаса, «Локомотив» никак не обозначал позицию по переносу. Зато пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов сказал: «Мы опасаемся за состояние здоровья игроков. Решение будет принимать тот, кому это положено». В эфире «Матч ТВ» было сказано, что тренер Паоло Ваноли был в шоке с погоды в Москве.

Пока снегоуборочные машины убирали поле, одна часть фанатов играла на трибунах в снежки, другая стояла в огромных очередях рядом со стадионом. В целом же на трибунах была бодрая атмосфера.

В 20:00 матч не начался, но в 20:05 Сергей Карасев вышел с делегатами матча в середину поля и решил, что встреча все же состоится – в 20:30. Стороны были не сильно против. «Локомотив» же сообщил: «В Москве в апреле бывает, что выпадает сильный снег. Мы не считаем, что это повод для эмоций. Поле готово. «Локомотив» готов играть»

Такое было состояние поля в момент принятия решения:

Перед самым началом встречи снег усилился. Поле замело:

Но Карасев не отменил свое решение: встреча состоялась.

Что нужно знать об этом матче

По фактам:

• В первом тайме единственный опасный момент «Спартака» создал Квинси Промес, но мяч отменили из-за офсайда. Хотя на матче не было офсайдных линий из-за снега. В прошлом туре был отменен забитый Промесом пенальти.

• Во втором тайме аналогичный момент тоже был у «Спартака»: когда его игрок чуть не затолкал мяч в ворота, но там мяч выбил с линии Живоглядов.

• «Локомотив» опасно ответил лишь однажды: когда на 84-й минуте Вильсон Изидор забил мяч. Это его четвертый мяч в первых четырех встречах за «Локомотив» в РПЛ. Изидор нанес единственный удар клуба в створ ворот в этой встрече.

• Итог – победа «Локо» с минимальным счетом 1:0.

• «Спартак» не побеждает в трех матчах РПЛ подряд. После этого поражения он опустился на десятое место в таблице РПЛ.

• У «Локомотива» же две победы в чемпионате России подряд. Клуб благодаря этой победе набрал 37 очков в этом сезоне Премьер-лиги.

• «Спартак» не может обыграть «Локомотив» в Премьер-лиге с августа 2020 года.

• Возможно, сама важная информация вокруг встречи: в перерыве Томас Цорн сообщил, что «Локомотив» объявит нового тренера на следующей неделе.

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