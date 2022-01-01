Узнать 10 игроков РПЛ по хитрому фото – справитесь с таким тестом?

Угадаете звезду лиги по одному тату?

Русский футбол вернулся! А как хорошо вы знаете внешность ее главных звезд? Сможете угадать футболиста по одной детали?

Мы скрыли от вас почти все фото, оставив лишь маленький фрагмент. Вписывайте фамилию футболиста, которого мы скрываем. Удачи!