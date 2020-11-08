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Киношный день Дзюбы, в котором было все

Про 8 ноября 2020-го в жизни Артема Дзюбы можно снимать кино. Синопсис по порядку:

1. Ночью в соцсетях появилось видео, на котором Дзюба мастурбирует. Через несколько часов после появления видео Дзюба закрыл инстаграм и отключил комментарии.

2. Уже днем Станислав Черчесов отцепил Дзюбу от сборной. И прокомментировал: «Сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста».

3. На матч с «Краснодаром» Дзюба вышел в старте. Но – без капитанской повязки. Впервые в сезоне.

4. Болельщики «Зенита» освистали Дзюбу во время объявления состава и вывесили баннер: «В историю трудно войти, но легко вляпаться».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

5. В конце первого тайма «Зенит» заработал пенальти. Дзюба подошел к точке (фанаты гудели). Но не забил (фанаты аплодировали).

6. В конце второго тайма Дзюба забил. Это был победный гол. Очень эмоциональное празднование – послал воздушные поцелуи трибунам и побежал обниматься с командой. И конец 735-минутной безголевой серии.

7. После игры Дзюба получил приз за лучшему игроку матча. Но отдал его Алексею Сутормину – оказалось, у того за день до игры умер отец.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Слова после игры:

«Хотел бы приз отдать Лехе Сутормину. У него вчера папы не стало. Хочу, чтобы досталось ему. Он заслужил, настоящий мужик. Очень важная победа для нас. Спасибо, кто поддерживал. Мы будем сильнее.

Психологически как-то давило, спасибо ребятам, что сплотились вокруг меня и поддержали. Когда узнали про Леху сейчас... Я этот приз ему отдам. Только когда он забил гол, когда заплакал, я сразу понял, что что-то не то».

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (76)
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dinar7777dinar
1604864995
пропустил концовку кто нибудь дрочюбе рукопашнику руку в конце матча пожал?
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Spirit_78
1604871544
Лучший свой футбол Дзюба показывает после каких-то жестких моральных потрясений. Так или иначе, спасибо и ему в том числе за сегодняшнюю победу.
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Патронташ
1604892351
На Сутормина глаз положил извращенец. Пока только глаз.
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батон_нарезной
1604899828
Очевидно что это была дешёвая показуха от дзюбы! чё не делай ты теперь "благородное", как не подсылай канделаки и Ко, особенно черданцева после матча, который после каждого слова как мантру повторял "лучший игрок матча дзюба", как будто прям вдолбить всем хотел в голову. все запомнят дзюбу трепливым дерьмом, да ещё и онанистом конченым! и неизвестно кому он это снимал, а то может там и уголовкой попахивает
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33нск
1604901147
Дзюба - настоящий мужик, в отличие от всех этих дешёвых псевдоморалистов
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faten
1604902774
Самый известный онанист страны Артем Дзюба! Зенит Санкт-Петербург! титул в студию!!!
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Патронташ
1604924280
Давайте без всяких эмоций оценим то, что произошло. 1.Когда онанизмом занимается подросток от 14 до 18-это естественно и понятно. В дальнейшем преодолено стеснение, начинаются связи с девушками и проблема онанизма сходит на нет. У большинства нормальных Мужчин. Когда у тебя жена, есть обычные возможности сходить на лево, а ты дрочишь, хранишь видео этого на телефоне, пристраиваешься сзади к Азмуну,- ты извращенец и клинический идиот. У нормальных мужиков ты по другому восприниматься просто не можешь. 2. Вытекает из первого. Подставил собственных детей. Им теперь в пору брать фамилию матери. С фамилией Дзюба в любой школе, любом дворе постоянное гнобление, драки, большие проблемы. На психике детей такое очень пагубно может сказаться. 3. Подставил всю Россию. Капитан футбольной сборной России- извращенец и онанист. Хочется спросить болельщиков Зенита, что бы вы тут писали, к примеру, если бы такие вещи вытворял поляк Левандовский или немец Нойер? Извращенец из подлой гейропы! разве нет?Так чего ж вы сейчас жилы тут рвете защищая Артемку? Заднеприводной, но это ж наш заднеприводной!Особая скрепа и особый путь? 4. Если завтра в сети появиться видео с Дзюбой сношающим козу или собаку- это сильно кого то удивит? Или будет логичным исходя из первого пункта?
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GoLenaStop
1604953950
Дебил...Позорище полное! Еще позорнее - рассылать этими руками поцелуи и отдавать свой приз Сутормину, у которого и так беда... Отвратительные и дешевые попытки отмазаться. Черт попутал, ну и Бог ему - судья... А, футбол продолжается! А, удачи командам и терпения.
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Simbirsk
1605021828
Хахаха Вы чё ребята, вам своих проблем мало, что вы решили обсудить проблему взрослой мастурбации? Вы чего из этого расдули? Или все прямо такие правильные и ни разу не косячили? Остыньте. Единственные, кто виноват в этом проишествии, это те кто взломал и выложил видео в инете. Вот они реально уроды. Да, и прежде, чем осуждать человека взгляните на себя, что вы творите. Все прямо такие правильные, сидят на диване и чела обсирают, ладно бы бабы, им только дай языком почесать
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Бриг
1605040900
Вообще-то стыдно за это пылкое обсуждение. Как на собрании пионерского отряда, когда мальчика застукали за этим делом. Это личное дело! И он просто дурак, что сохранял это зачем-то на смартфоне. Остыньте уже, моралисты *****.
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