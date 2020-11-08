Киношный день Дзюбы, в котором было все

Про 8 ноября 2020-го в жизни Артема Дзюбы можно снимать кино. Синопсис по порядку:

1. Ночью в соцсетях появилось видео, на котором Дзюба мастурбирует. Через несколько часов после появления видео Дзюба закрыл инстаграм и отключил комментарии.

2. Уже днем Станислав Черчесов отцепил Дзюбу от сборной. И прокомментировал: «Сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста».

3. На матч с «Краснодаром» Дзюба вышел в старте. Но – без капитанской повязки. Впервые в сезоне.

4. Болельщики «Зенита» освистали Дзюбу во время объявления состава и вывесили баннер: «В историю трудно войти, но легко вляпаться».

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5. В конце первого тайма «Зенит» заработал пенальти. Дзюба подошел к точке (фанаты гудели). Но не забил (фанаты аплодировали).

6. В конце второго тайма Дзюба забил. Это был победный гол. Очень эмоциональное празднование – послал воздушные поцелуи трибунам и побежал обниматься с командой. И конец 735-минутной безголевой серии.

7. После игры Дзюба получил приз за лучшему игроку матча. Но отдал его Алексею Сутормину – оказалось, у того за день до игры умер отец.

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Слова после игры:

«Хотел бы приз отдать Лехе Сутормину. У него вчера папы не стало. Хочу, чтобы досталось ему. Он заслужил, настоящий мужик. Очень важная победа для нас. Спасибо, кто поддерживал. Мы будем сильнее.

Психологически как-то давило, спасибо ребятам, что сплотились вокруг меня и поддержали. Когда узнали про Леху сейчас... Я этот приз ему отдам. Только когда он забил гол, когда заплакал, я сразу понял, что что-то не то».