Что там с трансферным окном в топ-5 лигах и РПЛ

В Лиге 1 все запущено, про России знаем, по остальным – только слухи.

Англия

Точной даты нет. Есть лишь слухи. Вот, что говорят об этом авторитетные источники:

• Sky Sports пишет, что даты трансферного окна в АПЛ не установлены, но ФА склоняется к варианту, что оно откроется 18 июня.

• The Athletic подтверждает новость от Sky Sports.

• ESPN писали, что трансферное окно в Англии откроется 25 июля (в конце сезона-2019/20)

The Guardian дополняет информацию. Журналист Шон Ингл пишет, что ФА рассматривает введение онлайн-переговоров по арендам и полноценным трансферам с помощью приложения. В нем на каждое обсуждение дается ограниченное время. Разработчики придумали его специально для облегчения самого процесса обсуждения сделок – без посредников и агентов, клубы будут обсуждать переходы только с потенциальными новичками.

ФА пока что рассматривает это приложение. А Шон Ингл предполагает, что его будут широко использовать в низших лигах, входящих в состав ФА, и при подписании молодых игроков.

Серия А

Изначально была информация, что руководство Серии А настраивается на традиционное трансферное окно (то есть с нормальными датами, начиная с 1 июля).

8 июня состоялся исполком Федерации футбола Италии, после которого президент Габриэле Гравина рассказал о новых датах трансферных окон в Италии. Летнее: стартует 1 сентября и закрывается 5 октября (и это несмотря на рекомендацию УЕФА закрывать ТО не позднее 2 октября). Зимнее: начало запланировано на 4 января, закрытие – на 31 января.

Лига 1

Франция – единственная лига из топ-5, которая уже завершила сезон. Из-за этого дата начала внутреннего трансферного окна сдвинута с 30 июня на 8 июня. То есть уже сейчас клубы Лиги 1 могут совершать трансферы.

Из последних – «Реймс» подписал Кая Сирхейса из «Аякса» за 4 миллиона евро, а «Лион» взял Камило за 2 миллиона из «Понта Преты»

Бундеслига и Примера

По данным RMC, ФИФА разрешила всем чемпионатам открывать трансферное окно за несколько (чаще всего – за четыре) недель до фактического окончания сезона в каждой лиге. Дальше руководство лиг определяется самостоятельно.

По Испании и Германии нет приблизительных дат. Если они не откроют внутренние трансферные окна до конца сезона-2019/20, то, скорее всего, это произойдет в середине июля.

РПЛ

У нас трансферное окно откроется в конце июля – об этом уже сказал президент РФС Александр Дюков:

«Трансферное окно откроется в конце июля. Мы будем ходатайствовать в УЕФА о том, чтобы оно длилось не восемь недель, а двенадцать».

Мы тут еще пишем о переходах:

Похоже, Вагнер возвращается в ЦСКА. Как он играл в последние годы? Все еще хорош?

Пожалуйста, не доверяйте слухам. Какой еще Миранчук в «Барселоне»