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    Пожалуйста, не доверяйте слухам. Какой еще Миранчук в «Барселоне»


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 17:53
    Надо всегда проверять источник.

    Главная новость последних дней: президент «Барселоны» одобрил приобретение Алексея Миранчука. Инфу мгновенно растиражировали и подали так, как будто Миранчук уже подписывает контракт с «Барсой».

    А на самом деле – это просто очередной вброс испанской газеты Don Balon. Вкидыванием такой информации издание занимается еженедельно. Верить их сведениям – то же самое, что читать гороскопы.

    Смотрите. Просто примеры работы Don Balon.

    Декабрь 2018: Перес хочет купить в «Реал»: Неймара или Мбаппе, Кейна, Рабьо, Эриксена, де Йонга, де Лигта, Алабу, Шриньяра.

    Ни одного сбывшегося прогноза. Отлично!

    Март 2019: Перес выбирает между Моуринью и Покеттино.

    И случайно выбрал Зидана.

    Август 2018: Фалькао может перейти в «Реал».

    Не приехал!

    Март 2018: Мората ищет для Иско жилье в Лондоне.

    Нашел. Только самому пришлось уехать.

    Апрель 2018: Крооси и Модрич покинут «Реал» летом.

    Просто кайф.

    ***

    Два совета:

    1. Всегда проверяйте источник любой новости. Пусть ее публикуют даже самые большие издания – все равно смотрите, на кого они ссылаются. Если источник сомнительный – крепко подумайте, стоит ли верить в новость.

    2. Мы писали текст о том, каким источникам и изданиям стоить верить, а какие – глухо игнорировать. Он снизу:

    Сейчас много трансферных слухов. Кому верить

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press/dpa
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1097

      PUZIAKA 33 минуты назад

      Так чего же вы репостите новости с источников, которым сами говорите не верить? Бомбардир в своем стиле.

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