Россия для него – второй дом.

Вагнер совсем скоро может вернуться в ЦСКА. Об этом уже несколько дней пишет множество источников.

Возвращение лучшего бомбардира ЦСКА в РПЛ. Возможно, лучшего легионера в истории лиги. И нашего – детства, юности, молодости. В общем, чего-то романтично из прошлого, по чему ностальгируешь.

Давайте по порядку о его карьере, а то легко запутаться.

• Пришел в ЦСКА в 2004-м, отыграл 5 лет.

• В 2009-м на полгода уходил в аренду в «Палмейрас». На вторые полгода – тоже в аренду в «Фламенго».

• Еще полтора года отыграл в ЦСКА и зимой 2012-го его продали в «Фламенго».

• Спустя год, в 2013-м, вернулся. ЦСКА остался в плюсе на 4 миллиона.

• Через полгода, летом 2013-го, ушел в китайский «Тайшань». ЦСКА снова в плюсе – на 6 миллионов.

• После «Тайшаня» были: дважды «Коринтианс», «Монако», «Аланьяспор», «Бешикташ».

Фух, разобрались.

Как он играл в последние годы?

1. В 2015-м в «Коринтиансе» было суперуспешно: 14 голов в чемпионате (второй бомбардир) и чемпионство в Бразилии.

2. Достойные полсезона в «Монако» – 4 гола в 12 играх.

3. Грандиозный сезон-2016/17 в «Аланьяспоре»: 23 гола в 28 матчах и первая строчка в списке бомбардиров в Турции (обогнал даже Это`О).

4. Через полгода перешел в «Бешикташ». Там у него был самый слабый период, хотя он все равно забил 11 в 29 матчах. Краткая рецензия на тот период:

Вагнер в Аланье играл круто.Забивал.А в Бешикташе не пошло.На него рассчитывали,но,увы,это был провал.В Бшк он запомнился тем,что боролся с лишним весом,летал на море во время паузы на матчи сборных,растворялся на поле,когда выходил.Грустно было наблюдать за стареющим Вагнером. — Elvin Kerimov (@elvis_kerimov) June 7, 2020

Кроме этого, Вагнера отправляли в дубль «Бешикташа» и не платили зарплату около полугода.

5. Зимой 2019-го возвращение в «Коринтианс». Там он стал выходить на флангах атаки. До этого за карьеру его использовали на этих позициях только в крайних случаях и всего три раза.

В половине матчей Вагнер выходил в основе, в другой половине – на замену. Его «Коринтианс» почти всегда отдавал мяч сопернику – не самая удобная модель игры для Вагнера. Плюс непривычная позиция на флангах, но он все равно при атаках чаще был на ударных позициях.

Вагнер + ЦСКА = любовь

Ни в одном клубе он не отыграл столько, как в ЦСКА – 259 матчей. Несколько раз возвращался и хочет сейчас. Вагнер называет период в ЦСКА – лучшим и самым успешным в карьере, команду семьей, а Гинера – вторым отцом.

В 2017-м он говорил: «Гинер и правда был для нас как папа. Если только президент пожелает, чтобы я вернулся, и позовет меня, я вернусь тут же без промедлений».

Сам Гинер в 2014-м говорил: «Когда-нибудь он мне позвонит и скажет: папа, мне надо домой. Вы же знаете мое отношение к Вагнеру и его ко мне».

Его агент в последние годы тоже намекает, что Вагнер всегда за, чтобы вернуться: «Если бы возник вариант с ЦСКА, Вагнер бы с огромным удовольствием вернулся в московский клуб».

Бразильский журналист Фабио Рамос недавно: «Вагнер хочет завершить карьеру в России, ЦСКА – его приоритет».

Какие плюсы и минусы от возвращения в ЦСКА – мнения экспертов:

Виктор Гончаренко: «Вагнер стал более стройным, но сохранил резвость в работе с мячом. Ушла какая-то мишура, он стал действовать надежнее, рациональнее. В 35 лет он великолепно выглядит».

Рашид Рахимов: «Он стал более вдумчивым, все-таки 35 лет. Лет 5 назад я бы взял его в свою команду. В этом сезоне он ЦСКА уже не поможет, в следующем сезоне ему уже будет 36 лет. Надо понимать, что у ЦСКА молодая команда, он, как опытный игрок, может быть, поможет.

Но мне кажется, что тот уровень, который был у него, ему сейчас уже держать тяжело, и он, по-моему, последние два года уже не бежал. Для того, чтобы не просто подсказывать, нужно также и двигаться, чтобы соответствовать своему уровню.

Здесь вопрос, будет ли он соответствовать своему уровню, как будет ЦСКА играть, потому что ЦСКА хочет играть в быстрый футбол, они пытаются играть в мобильный футбол. Не будет ли он выпадать? Они теряют мяч, он возвращается на 50-й или 40-й минуте пешком назад».

Эксперт по бразильскому футбола Александр Спивак:

Гипераналитика. Несмотря на солидный возраст, Вагнер по-прежнему нужен ЦСКА на поле, потому что большой мастер и еще нужнее в раздевалке, где передаст знания, уверенность и чемпионскую энергию молодым. Красивый венец карьеры для классного футболиста. Пусть это случится! — spivakinho (@spivak_alex) June 5, 2020

Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин: «Важно, в какой физической форме будет находиться Вагнер Лав. Да и он сам должен оценивать свои возможности, потому что руководство клуба не будет его возвращать только ради возвращения.

Возможно, с ним не сразу подпишут контракт – еще посмотрят на физические кондиции. Конечно, это уже не тот Вагнер Лав, но своим опытом он способен помочь ЦСКА».

Элвер Рахимич: «Конечно, он может быть игроком старта. Ибрагимович играет в 38, а Вагнеру скоро исполнится только 36. Его опыт и мастерство нападению ЦСКА точно не помешают. Такие люди привлекают болельщиков на трибуны. Было бы прикольно, если бы он завершил карьеру в ЦСКА».

Сам Вагнер считает, что до сих пор в неплохой физической форме: «Слава Богу, я начал заботиться о себе. Это началось в 2015 году, когда я перешел в «Коринтианс». Хорошая еда, регулярные тренировки – это продлевает мою жизнь в футболе».