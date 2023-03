Легендарный трансфер Фигу из «Барсы» в «Реал»: на «Камп Ноу» в него кидали свиную голову и проклятия

«Я счастлив, что перешел в «Реал». Это великий клуб. А я получил хороший шанс показать себя на другом уровне. Не хотелось бы вспоминать прошлое и все то, что происходило за последние несколько недель. Я просто хочу сказать, что готов к большим делам в «Реале». Сделаю все, чтобы добиться здесь успеха».

В 2000-м Луиш Фигу после 5 лет в «Барселоне» перешел в «Реал». Этот переход – история про ложь, махинации Переса, предательство и озверевших болельщиков «Барсы», которые чуть не убили Фигу.

6 июля 2000 Мичел Сальгадо женился на дочери бывшего президента «Реала» Карлоса Санца. Свадьба проходила в два этапа. Первый – в кругу семьи и друзей. Второй – общекомандное торжество, куда Сальгадо пригласил всех одноклубников и руководство (в том числе и Флорентино Переса).

На тот момент проходили выборы на пост президента «Реала», но было очевидно: Перес будет следующим президентом клуба. Он много говорил, что устроит в «Реале» легендарную перестройку – это заманивало всех руководителей и акционеров клуба. Первым шагом на пути к этой революции должен был стать именно трансфер Фигу. Перес даже пообещал: если он не оформит его летом 2000-го, то выплатит за акционеров ежегодные членские взносы через сезон.

Во время празднования в честь свадьбы Сальгадо Перес неожиданно спросил у всех игроков «Реала», кого бы они хотели видеть в своей команде, если он станет президентом. Почти все назвали Луиша Фигу.

8 июля Marca написала о переговорах Фигу с «Реалом». Хотя первые слухи о переезде Фигу в Мадрид появились значительно раньше. В апреле испанские таблоиды нервировали болельщиков «Барсы» новостями о встречах Фигу с боссами «Реала». Слухи были настолько навязчивыми, что выступил даже Фигу:

«Не знаю, откуда берется эта информация. Это ерунда. Я играю за «Барсу». Я счастлив здесь. Я не веду ни с кем переговоров».

Фигу врал. Перес тогда еще не был президентом «Реала», но уже встретился с ним: они обсудили переход Фигу в «Реал» на случай, если Перес станет президентом.

Есть три версии, почему этот трансфер вообще состоялся.

1. В «Реале» ему чуть ли не в два раза увеличили зарплату (100 тысяч евро в неделю против 70 тысяч в «Барсе»). Плюс бонус за переход в 2,5 миллиона евро и подъемные в 1,6 миллиона евро.

2. Хосеп Мария Мингелла (участвовал в переходах Фигу, Марадоны и Месси в «Барсу») объяснил это плохой атмосферой вокруг «Барсы». Как только появились первые слухи об уходе Фигу в «Реале», болельщики набросились на него: свистели, оскорбляли его во время матчей «Барсы». Слова Мингеллы: «Люди были злыми, хотя Фигу не давал повода на это. Его расстраивало это».

В мае того года, когда Фигу отдыхал в своем саду, рядом с ним упал кирпич, обернутый в записку: «Если предашь нас, то мы не промахнемся».

3. Последнюю версию озвучил сам Фигу спустя 19 лет после перехода. На тот момент президентом «Барсы» стал Жоан Гаспар (и «Реал», и «Барселона» в один год провели выборы). Фигу говорил, что не очень доверял Гаспару и считал его человеком, который только навредит команде. Весной-2000 Фигу через агента пробивал возможность продления контракта с «Барсой». Но тогда его развернули – сначала новый президент должен был одобрить сделку. Это окончательно испортило мнение Фигу о боссах «Барселоны».

9 июля, когда слухи сдавливали все стороны, Фигу даже созвал специальную пресс-конференцию, на которой чуть ли не клялся, что начнет сезон в составе «Барселоны». 19 июля он перешел в «Реал».

«Я был в отпуске, когда Флорентино стал президентом. В тот же день он позвонил мне и приехал, чтобы обсудить переход. Мы сели вечером, а закончили обсуждения рано утром на другой день. Перес дал мне 24 часа на обдумывание его предложения. Но после его ухода я позвонил жене и сказал: «Дорогая, я перехожу в «Реал».

Перед началом тренировки «Барселоны» 18 июля никто из ее игроков не знал об уходе Фигу. О трансфере лично объявил Гаспар после тренировки. Франсеск Арнау – второй вратарь «Барсы» на тот момент – вспоминал: «Мы были в шоке. Мы сидели молча и не хотели говорить на эту тему. Многие посчитали этот поступок Фигу предательством. Особенно болезненно его перенес Хосеп Гвардиола».

Гвардиола очень сблизился с Фигу. Он был крестным отцом его дочери, они много общались и дружили за пределами поля. После трансфера Фигу в «Реал» Гвардиола полгода не разговаривал с ним – настолько сильно Пеп был обижен на него.

Фигу впервые приехал на «Камп Ноу» спустя три месяца после перехода. Этот матч стал настоящим адом для него:

• Перед матчем к Фигу прикрепили трех телохранителей. Полиция сделала полуторакилометровый тоннель, чтобы автобус «Реала» смог спокойно доехать до стадиона. В это время его закидывали болельщики «Барсы» разными предметами.

• Сальгадо вспоминал: перед самым входом на стадион рядом с Фигу пролетел нож.

• О безопасности «Реала» беспокоились даже футболисты «Барсы». Карлес Пуйоль в подтрибунном помещении называл поведение фанатов позором и совещался с судьями на тему переноса матча.

• Самый знаменитый эпизод из этого матча тоже связан с поведением болельщиков. За всю игру Фигу подавал угловой только один раз. В тот момент в него летели разные телефоны, зажигалки, монеты, туалетная бумага. В паре метрах от него пролетела окровавленная голова свиньи.

ON THIS DAY: In 2002, Luis Figo had a pig's head thrown at him vs. Barcelona following his move to Real Madrid. pic.twitter.com/izPl3RPJEw