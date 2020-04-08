Разлад внутри «Барселоны»: президента обвиняют в коррупции, директора уходят, Месси нервничает

Полыхает даже без футбола.

Почему столько негатива?

Результаты и смена тренера . «Барселона» по-прежнему не вылетела из ЛЧ (1:1 с «Наполи») и сохраняет хорошие шансы на чемпионство (лидирует после 27 туров). Эта же «Барселона» проиграла Суперкубок Испании и вылетела из Кубка Испании, а еще назначила не первого кандидата на роль главного тренера. На место Вальверде планировали Хави, но тот отказался от предложения. Экстренно взяли Сетьена.

. «Барселона» по-прежнему не вылетела из ЛЧ (1:1 с «Наполи») и сохраняет хорошие шансы на чемпионство (лидирует после 27 туров). Эта же «Барселона» проиграла Суперкубок Испании и вылетела из Кубка Испании, а еще назначила не первого кандидата на роль главного тренера. На место Вальверде планировали Хави, но тот отказался от предложения. Экстренно взяли Сетьена. Сомнительная репутация президента . Жозеп Бартомеу разогревает ситуацию каждый новый месяц своей работы на этом посту. Он ссорится с вице-президентами и клубными директорами, принимает странные решения и даже потерял поддержку фанатов. На игре против «Сосьедада» болельщики «Барсы» открыто призвали Бартомеу уйти с поста президента еще до выборов. Они состоятся только в мае-июне 2021 года.

. Жозеп Бартомеу разогревает ситуацию каждый новый месяц своей работы на этом посту. Он ссорится с вице-президентами и клубными директорами, принимает странные решения и даже потерял поддержку фанатов. На игре против «Сосьедада» болельщики «Барсы» открыто призвали Бартомеу уйти с поста президента еще до выборов. Они состоятся только в мае-июне 2021 года. Сделка с компанией I3 Ventures. Детали рассказал Diario Sport. В расследовании упоминается, что «Барса» заплатила компании за публикации в соцсетях. Посты в аккаунтах от I3 Ventures должны поддерживать хороший имидж Бартомеу и высмеивать других людей из клуба (даже Месси и Пике). «Барса» отдала за это 980 тысяч евро – это в несколько раз больше рыночной цены за такие услуги.

Какие у этого последствия?

Реально все сводится именно к смене власти в клубе. Бартомеу слепо отвергает любые обвинения в коррупции и доказательства своих провалов, а его противники на выборах президента бомбят громкими цитатами. AS пишет о сложностях во взаимоотношениях Бартомеу и других сотрудников. Тех, кто не поддерживает его политику, подталкивают к уходу. В такую ситуацию попал вице-президент Эмили Русо, у которого раньше были хорошие отношения с Бартомеу.

Вице-президенты Русо и Томбас вместе с четырьмя директорами уже подали заявление об отставке. Они считают, что невозможно продолжать дальнейшую работу из-за непрозрачных решений президента. В отношении сделки с I3 Ventures сейчас проводится аудит – его результаты могут еще сильнее испортить репутацию Бартомеу внутри «Барселоны». Сейчас его обвиняют в неразумных тратах и сомнительных трансферах для документальной отчетности в бюджете.

На проблемах Бартомеу делает репутацию Виктор Фонт – еще один кандидат на пост президента «Барселоны». Фонт раздул проблему и написал открытое письмо: призвал Бартомеу немедленно уйти в отставку (когда не будет коронавируса), попросил руководство рассказать о финансовой ситуации и проводить прозрачные сделки. Фонт подогревает ситуацию и рассказывает, что «Барселона» идет на риски и работает по устаревшей модели. Дальше так жить нельзя.

Еще одна сложность: почти во всех конфликтах мелькает Месси

Сейчас он ни к чему не причастен, но в феврале была публичная перепалка с Абидалем. Тогда Месси наехал на спортивного директора «Барселоны», когда тот рассказал о неудовлетворенности многих игроков в моменты работы с Вальверде. Месси обвинил Абидаля в том, что тот не называет конкретных фамилий и подпитывает недостоверные слухи. Это только одно слово из многих – в последнее время лидер «Барсы» все чаще показывает недовольство.

В «Барселоне» Месси отвечает не только за игру. Факты доказывают, что он отчасти управляет трансферами и делами внутри клуба. От этого важно его любое мнение и высказывание недовольства. Интересно, что даже в положительном объявлении о сокращении зарплат Месси сказал важную фразу с отсылкой к внутренним непониманиям и клубным скандалам: «В клубе были люди, которые подталкивали нас к тому, что мы всегда хотели сделать сами».

Вышло плохое совпадение: «Барселона» сократила зарплаты, но тут же на публику вылез конфликт с директорами. Успокаивает только Кике Сетьен – единственный положительный герой в этой истории. «Жаль, что все конфликты попадают в СМИ, но это нормально для такого клуба. Вряд ли происходящее заставит Месси задуматься об уходе из «Барселоны». Верю, что он закончит карьеру здесь», – рассказал главный тренер «Барселоны». Теперь это уже не так вероятно.

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