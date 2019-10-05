От боковой линии за шиворот Беленову – так «Ахмат» впервые забил при Шалимове

Очень красиво, но вратарь «Уфы» серьезно ошибся.

«Ахмат» плохо прошел треть чемпионата и после 11 туров завис на предпоследнем месте в таблице РПЛ. Рашид Рахимов уволился из клуба, замену нашли тут же в лице Игоря Шалимова.

Первый матч Шалимова во главе «Ахмата» проходит в «Уфе». Интересно, что изменений в составе новый тренер практически не произвел – по сравнению с проигранным матчем в Сочи появился только Понсе вместо Нижича – в пару к Глушакову в опорной зоне сместился Измаэл, а Понсе вышел на место центрфорварда.

Уже на девятой минуте «Ахмат» забил – центральный защитник Анхель Вилькер, скорее всего, выполнял навес от боковой линии, но мяч залетел в ворота. Беленова, вероятно, ослепило солнце.

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 5, 2019

Анхель, как и вся его команда, проводит не лучший сезон. Две самые заметные его ошибки – в матче с «Оренбургом» не пошел за Деспотовичем, когда тот забил знаменитый гол через себя в падении, а в игре со «Спартаком» позволил Шюррле оторваться и реализовать выход один на один. Но зато выделяется игрой в воздухе, выигрывая примерно три верховых единоборства в матч (во всем чемпионате это 18-е место среди игроков).

Гол случился вопреки статистике: «Ахмат» очень тяжело забивает в гостях (только в одном из последних восьми матчей), «Уфа» отлично играет в защите (из последних шести игр пропускала лишь в одной).

Удар Анхеля в какой-то степени напомнил эпизод Шевченко-Филимонова – такой же удар недалеко от боковой линии и тоже ошибка вратаря. Даже даты схожи – через четыре дня будет 20 лет со дня матча Россия – Украина.

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