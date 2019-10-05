Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    От боковой линии за шиворот Беленову – так «Ахмат» впервые забил при Шалимове


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 12:15
    Очень красиво, но вратарь «Уфы» серьезно ошибся.

    «Ахмат» плохо прошел треть чемпионата и после 11 туров завис на предпоследнем месте в таблице РПЛ. Рашид Рахимов уволился из клуба, замену нашли тут же в лице Игоря Шалимова.

    Первый матч Шалимова во главе «Ахмата» проходит в «Уфе». Интересно, что изменений в составе новый тренер практически не произвел – по сравнению с проигранным матчем в Сочи появился только Понсе вместо Нижича – в пару к Глушакову в опорной зоне сместился Измаэл, а Понсе вышел на место центрфорварда.

    Уже на девятой минуте «Ахмат» забил – центральный защитник Анхель Вилькер, скорее всего, выполнял навес от боковой линии, но мяч залетел в ворота. Беленова, вероятно, ослепило солнце.

    Анхель, как и вся его команда, проводит не лучший сезон. Две самые заметные его ошибки – в матче с «Оренбургом» не пошел за Деспотовичем, когда тот забил знаменитый гол через себя в падении, а в игре со «Спартаком» позволил Шюррле оторваться и реализовать выход один на один. Но зато выделяется игрой в воздухе, выигрывая примерно три верховых единоборства в матч (во всем чемпионате это 18-е место среди игроков).

    Гол случился вопреки статистике: «Ахмат» очень тяжело забивает в гостях (только в одном из последних восьми матчей), «Уфа» отлично играет в защите (из последних шести игр пропускала лишь в одной).

    Удар Анхеля в какой-то степени напомнил эпизод Шевченко-Филимонова – такой же удар недалеко от боковой линии и тоже ошибка вратаря. Даже даты схожи – через четыре дня будет 20 лет со дня матча Россия – Украина.

    Огонь из ПФЛ: вратарь «Краснодара-3» пошел на угловой и забил решающий гол

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1286

      x-x-x-x-x 35 минут назад

      Шальной мяч. Игрок не бил а перебросил сам того не планируя но это гол и приятно. Поздравляю Анхеля!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14526

      DOCTOR PENALTY 55 минут назад

      Лихо!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73909
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru