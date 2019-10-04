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    Огонь из ПФЛ: вратарь «Краснодара-3» пошел на угловой и забил решающий гол


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 22:29
    Классный удар головой.

    Матч ПФЛ, в котором встречались «Краснодар-3» и «Интер» из Черкесска. Счет 3:3 за минуту до конца добавленного времени. Последний угловой в этом матче у ворот «Интера». В штрафную пошел вратарь краснодарцев Денис Адамов, который точным ударом головой принес команде победу.

    text

    Публикация от text (@teamrussia)

    После матча Адамов сказал: «Сначала собирался побежать, потом как-то начал сомневаться. Смотрю на тренера, он говорит, мол, не сомневайся, беги, последняя атака, терять уже нечего. Я побежал, и в это время игрок соперника мне: «Зачем ты бежишь, идти в ворота, это не твое дело». Я говорю: «Смотри, я сейчас воткну». В итоге вот так получилось».

    Несколько фактов об Адамове:

    • Он постоянно вызывается в молодежную сборную. Интересно, что вместе с ним туда ездит основной голкипер «Краснодар» Матвей Сафонов.
    • Периодически Адамова подпускают к тренировкам с основным «Краснодаром».
    • Ему всего 21, он считается воспитанником «Краснодара».
    • Также Адамов периодически появляется в составе второй команды краснодарцев. В этом сезоне ФНЛ он провел 10 матчей и пропустил 14 мячей. Интересно, что с ним в заявке «Краснодар-2» победил лишь два раза. А сам Адамов провел только один матч без пропущенных голов.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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