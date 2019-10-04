Яркие перфомансы, политическая провокация и другие сладости Лиги Европы

«Гладбах» – самая невезучая (не из России) команда этого группового этапа
Ловите контраст. В Бундеслиге у «Боруссии» в этом сезоне было одно поражение – от «Лейпцига», который вообще-то идет на первом месте. Была еще ничья с «Шальке» на старте и победы в оставшихся матчах.
В Лиге Европы «Гладбаху» везет меньше. Первый тур – поражение от «Вольсбергера» (0:4, Карл!). Второй тур – ничья с «Истанбулом» (1:1). Самое замечательное, что даже при таких результатах немцы идут на третьем месте группы. Но при таких раскладах ожидать выход в плей-офф от них точно не стоит.
«Карабах» спровоцировали флагом Нагорного Карабаха
30-я минута матча «Дюделанджа» и «Карабаха», на поле вылетает дрон с флагом Нагорного Карабаха. Сначала футболисты «Карабаха» попытались сбить его мячам. Чуть позже судья увел игроков в подтрибунку и возобновил игру только спустя некоторое время.
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— Ali Özkök (@Ozkok_A) October 4, 2019
«Дюделандж» сразу же сообщил, что не имеет ничего общего с этим случаем. Английский твиттер «Карабаха» же поддался на провокацию: «Карабах – один из древнейших исторических регионов Азербайджана». И прикрепил гифку.
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— Qarabağ FK English (@FKQarabaghEN) October 3, 2019
C лидерами снова что-то случилось
АЗ – «Манчестер Юнайтед» – 0:0, «Фейеноорд» – «Порту» – 2:0, про «Краснодар» и ЦСКА молчим, «Вольфсберг» – «Рома» – 1:1.
Хоть «Арсенал», «Лацио», «Севилья» не разочаровали.
Слово интересным цифрам
• «Манчестер Юнайтед» ни разу не пробил в створ ворот в матче с АЗ.
• «Вулверхэмптон» впервые с 1980 года выиграл в финальном раунде еврокубков.
• «Лудогорец» забил «Ференцварошу» на 38 секунде. Рекорд? Нет. «Севилья» как-то огорчила «Вильярреал» на 14 секунде.
• У Лэй забил ЦСКА и стал первым китайцем, забившим в еврокубках.
• У «Арсенала» снова божит какой-то янгстер. Матч со «Стандардом» стал дебютным в еврокубках для Габриэла Мартинелли. Итог – он оформил дубль за 3 минуты.
• В матче с АПОЭЛОМ процент владения мячом «Севильи» составил 77,95%. Это их лучший показатель за все время подсчета статистики владения.
Было столько классных перфоф
Никакой аналитики. Просто посмотрите на баннер болельщиков «Селтика» с Мухаммедом Али.
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— JMax (@JamoMax85) October 3, 2019
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— Michael Benson (@MichaelBensonn) October 3, 2019
А это заготовка болельщиков «Сент-Этьена».
Все результаты игрового дня
ЦСКА – «Эспаньол» – 0:2
«Краснодар» – «Хетафе» – 1:2
«Астана» – «Партизан» – 1:2
«Янг Бойз» – «Рейнджерс» – 2:1
«Фейеноорд» – «Порту» – 2:0
ЦСКА – «Эспаньол» – 0:2
«Ференцварош» – «Лудогорец» – 0:3
«Сент-Этьен» – «Вольфсбург» – 1:1
«Александрия» – «Гент» – 1:1
«Истанбул» – «Боруссия М» – 1:1
«Вольфсберг» – «Рома» – 1:1
«Бешикташ» – «Вулверхэмптон» – 0:1
«Брага» – «Слован» – 2:2
АЗ – «Манчестер Юнайтед» – 0:0
«Севилья» – АПОЭЛ – 1:0
«Дюделандж» – «Карабах» – 1:4
«Мальме» – «Копенгаген» – 1:1
«Лугано» – «Динамо К» – 0:0
«Трабзонспор» – «Базель» – 2:2
«Русенборг» – «ПСВ» – 1:4
«Спортинг» – «ЛАСК» – 2:1
«Лацио» – «Ренн» – 2:1
«Селтик» – «ЧФР Клуж» – 2:0
«Витория» – «Айнтрахт» – 0:1
«Арсенал» – «Стандард» – 4:0
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