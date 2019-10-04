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    Яркие перфомансы, политическая провокация и другие сладости Лиги Европы


    3.8
    Голосов: 4
    Сегодня, 12:15
    Тот момент, когда футбол уходил на второй план.

    «Гладбах» – самая невезучая (не из России) команда этого группового этапа

    Ловите контраст. В Бундеслиге у «Боруссии» в этом сезоне было одно поражение – от «Лейпцига», который вообще-то идет на первом месте. Была еще ничья с «Шальке» на старте и победы в оставшихся матчах.

    В Лиге Европы «Гладбаху» везет меньше. Первый тур – поражение от «Вольсбергера» (0:4, Карл!). Второй тур – ничья с «Истанбулом» (1:1). Самое замечательное, что даже при таких результатах немцы идут на третьем месте группы. Но при таких раскладах ожидать выход в плей-офф от них точно не стоит.

    «Карабах» спровоцировали флагом Нагорного Карабаха

    30-я минута матча «Дюделанджа» и «Карабаха», на поле вылетает дрон с флагом Нагорного Карабаха. Сначала футболисты «Карабаха» попытались сбить его мячам. Чуть позже судья увел игроков в подтрибунку и возобновил игру только спустя некоторое время.

    «Дюделандж» сразу же сообщил, что не имеет ничего общего с этим случаем. Английский твиттер «Карабаха» же поддался на провокацию: «Карабах – один из древнейших исторических регионов Азербайджана». И прикрепил гифку.

    C лидерами снова что-то случилось

    АЗ – «Манчестер Юнайтед» – 0:0, «Фейеноорд» – «Порту» – 2:0, про «Краснодар» и ЦСКА молчим, «Вольфсберг» – «Рома» – 1:1.

    Хоть «Арсенал», «Лацио», «Севилья» не разочаровали.

    Слово интересным цифрам

    • «Манчестер Юнайтед» ни разу не пробил в створ ворот в матче с АЗ.

    • «Вулверхэмптон» впервые с 1980 года выиграл в финальном раунде еврокубков.

    • «Лудогорец» забил «Ференцварошу» на 38 секунде. Рекорд? Нет. «Севилья» как-то огорчила «Вильярреал» на 14 секунде.

    • У Лэй забил ЦСКА и стал первым китайцем, забившим в еврокубках.

    • У «Арсенала» снова божит какой-то янгстер. Матч со «Стандардом» стал дебютным в еврокубках для Габриэла Мартинелли. Итог – он оформил дубль за 3 минуты.

    • В матче с АПОЭЛОМ процент владения мячом «Севильи» составил 77,95%. Это их лучший показатель за все время подсчета статистики владения.

    Было столько классных перфоф

    Никакой аналитики. Просто посмотрите на баннер болельщиков «Селтика» с Мухаммедом Али.

    А это заготовка болельщиков «Сент-Этьена».

    Все результаты игрового дня

    ЦСКА – «Эспаньол» – 0:2

    «Краснодар» – «Хетафе» – 1:2

    «Астана» – «Партизан» – 1:2

    «Янг Бойз» – «Рейнджерс» – 2:1

    «Фейеноорд» – «Порту» – 2:0

    ЦСКА – «Эспаньол» – 0:2

    «Ференцварош» – «Лудогорец» – 0:3

    «Сент-Этьен» – «Вольфсбург» – 1:1

    «Александрия» – «Гент» – 1:1

    «Истанбул» – «Боруссия М» – 1:1

    «Вольфсберг» – «Рома» – 1:1

    «Бешикташ» – «Вулверхэмптон» – 0:1

    «Брага» – «Слован» – 2:2

    АЗ – «Манчестер Юнайтед» – 0:0

    «Севилья» – АПОЭЛ – 1:0

    «Дюделандж» – «Карабах» – 1:4

    «Мальме» – «Копенгаген» – 1:1

    «Лугано» – «Динамо К» – 0:0

    «Трабзонспор» – «Базель» – 2:2

    «Русенборг» – «ПСВ» – 1:4

    «Спортинг» – «ЛАСК» – 2:1

    «Лацио» – «Ренн» – 2:1

    «Селтик» – «ЧФР Клуж» – 2:0

    «Витория» – «Айнтрахт» – 0:1

    «Арсенал» – «Стандард» – 4:0

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    ЦСКА снова проиграл в Лиге Европы. У нас есть вопросы

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ZUMAPRESS, Imago-Images, dpa/Global Look Press
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 4
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