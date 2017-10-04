В сборной Испании – 28-летний дебютант. Он маскирует шрамы татуировкой в виде рыбьего скелета

У Каналеса сложная история.

Когда объявляли новый состав сборной Испании, всех привлекли две фамилии. Первый удививший – дебютант из «Хетафе» Хайме Мата, который забивает в 2019-м больше Месси (об этом потом почитайте здесь). Еще одной неожиданностью стало попадание в команду 28-летнего Серхио Каналеса.

На фото ниже вы наверняка найдете кучу знакомых лиц. В юношеской сборной Каналес играл вместе с Бартрой, Монтойей, Ромеу и Алькантарой. В 2010-м году эта команда второе место на Евро для игроков не старше 19 лет. Затем Каналес прилично показал себя уже в молодежной сборной по следующему возрасту, но дальше не пробился.

Сейчас Каналеса впервые вызвали во взрослую сборную Испании, хотя еще по юношам он подавал огромные надежды. В июле 2010-го мадридский «Реал» забрал Серхио из «Расинга» за 6 миллионов евро. Тогда это были серьезные деньги для трансфера молодого парня.

Успешной карьере Каналеса помешали травмы, хотя определенного успеха он все равно достиг. Серхио всего трижды пропускал больше двух месяцев, но всегда это было из-за разрыва крестообразных связок. Даже победу на Евро-2013 испанская молодежка посвятила травмированному Каналесу.

Каналес справился с ситуацией с помощью друзей. Ему посоветовали замаскировать шрам после операции в рыбий скелет. В 2017-м это выглядело вот так:

text text text Публикация от text (@sergiocanalesoficial) 4 Окт 2017 в 9:08 PDT

Теперь картинку на левом колене доработали. Вот такое фото публикует Marca:

text text text Публикация от text (@marca) 20 Мар 2019 в 2:46 PDT

«В тот момент я был с другом. Это крестообразная связка, поэтому из шрама можно было сделать рыбу. Еще его могли превратить в шею жирафа или в тысячу других вещей, но нам понравился такой вариант», – объяснил Каналес.

За что его позвали в сборную?

Сейчас Серхио Каналес играет в «Бетисе», а до этого засветился в «Валенсии» и в «Сосьедаде». За 26 матчей этого сезона Каналес забил шесть голов и сделал два ассиста. В «Бетисе» он один из лидеров в полузащите. В матче с «Реалом» гол Каналеса засчитали после видеопросмотра – бывшему клубу он тоже периодически напоминает о себе.

Среди всех игроков Примеры Серхио с 15-й по количеству успешных обводок (45). Еще он сделал 44 ключевых паса, а всего отдал партнерам 1479 передач. Это делает Каналеса важным игроком для «Бетиса» – все атаки и любые взаимодействия здесь строятся через него. Такая же роль ждет игрока и в сборной, если его вообще выпустят на поле.

Siempre he querido pensar a lo grande y la llamada de la selección españolajugando en el Betis es un sueño cumplido.

Voy a disfrutar de esta convocatoria en el mejor momento de mi carrera. Porque nunca hay que rendirse y si crees en algo, sacrifícate y pelea por ello!!pic.twitter.com/X9pARf9j88 — Sergio Canales (@SergioCanales) 15 марта 2019 г.

На вызов в сборную Каналес отреагировал философски: «Я всегда мыслил масштабно. Игра в «Бетисе», призыв в сборную – мечта, ставшая реальностью. Меня порадовал этот звонок в самый лучший момент карьеры. Вам никогда не придется сдаваться, если вы верите во что-то, жертвуете и сражаетесь за это!»

Кажется, к этому звонку он шел всю жизнь.

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