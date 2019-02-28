Обалдеть, Барош до сих пор играет в футбол: забивает, дерется, помогает родному клубу

Звезда нулевых все еще в деле.

Милан Барош – бронзовый призер Евро-2004, победитель Лиги чемпионов и рекордсмен сборной Чехии. Все знают его по игре за «Ливерпуль» и «Галатасарай», но уже полтора года Барош бегает за родной «Баник». Сюда он вернулся уже в четвертый раз за карьеру, и этот приход пока получается самым удачным.

«Баник» – одна из сенсаций чемпионата Чехии. Команда идет на kчетвертом месте. В сезоне у 37-летнего Бароша пять голов: хет-трик «Пршибраму», мячи «Фаставу» и «Словану». «Баник» победил во всех матчах, где забивал Барош. В этой команде он дебютировал еще осенью 1998 года, а теперь играет в статусе местной легенды.

«Мы должны подтвердить наши амбиции. Весной все соперники будут готовы к нам. Это нелегко, но я верю, что мы можем остаться в первой шестерке», – говорил Барош во время зимнего перерыва. Сейчас «Баник» соперничает за третью строчку со «Спартой» и «Яблонцем», а преимущество над идущим шестым «Слованом» составляет уже семь очков.

В этом году у «Баника» наконец-то приличный состав. Спортивным директором работает бывший защитник «Милана» Марек Янкуловски, а на поле выходят Ластувка, Прохазка, Барош и Кузманович. Все – известные и качественные игроки. Принадлежит «Банику» и российский защитник Артем Мещанинов, но он сыграл в сезоне только девять матчей.

Сюрприз для болельщицы

«Я инвалид. У меня никогда не было собственной семьи, но даже с инвалидностью я сохранила чувство юмора и интерес к вещам вокруг. Я большой поклонник футбола», – писала в рождественском пожелании 70-летняя Зденка. Она с детства следила за «Баником» и видела все развитие карьеры Бароша, а теперь мечтала с ним встретиться.

Милан не отказался и поддержал затею, когда узнал историю Зденки. Он подарил ей подписанную футболку и порадовался хорошему выбору любимого клуба. В дом престарелых, где сейчас проживает Зденка, она отправилась с новыми эмоциями.

Бан на пять матчей

В игре со «Славией» Барош врезал локтем полузащитнику Соучеку, а потом психанул. Он накричал на арбитров и уже на 16-й минуте получил красную карточку. Позже Бароша дисквалифицировали на пять матчей и обязали выплатить штраф в 150 тысяч крон. В 2017-м Барош уже нападал на судей, а эту ситуацию засчитали повторным случаем.

Максимальная дисквалификация за такие вещи – девять месяцев без игры. В федерации футбола Чехии поставили Бароша примером того, как больше не надо делать. Кстати, сам Милош несколько раз извинился перед судьями, поэтому наказание оказалось мягким. На чешском телевидении Бароша назвали преступником, на что клуб даже официально отреагировал и попросил извинений.

Интересно, что возвращение Бароша после дисквалификации совпало с неудачной серией «Баника» в чемпионате (три поражения с общим счетом 1:6).

Может закончить в любой момент

У Бароша в «Банике» свободная роль. Его не держат на какой-то запредельной зарплате и не делают из местной легенды шоумена. Если Барош может играть, помогать молодым и приносить пользу, то остается в команде. Если когда-то он не потянет, то сразу же завершит карьеру. Именно на этих условиях Милан подписывал новый однолетний контракт с «Баником» летом 2018-го.

«Я отдохнул и продолжаю, потому что не хочу терять эмоции борьбы. Думаю, если у меня будут проблемы со здоровьем или от меня откажется команда, я завершу раньше. Если нет, то постараюсь заработать деньги и помочь Банику», – рассказал Барош. Пока у него получается все, а окончательное решение по срокам окончания карьеры Барош еще не принял.

Возможное попадание в еврокубки – хороший аргумент, чтобы продолжать.

Еще один молодой русский теперь в Чехии. Кто он?