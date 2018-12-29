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  • Главный человек «Локомотива» покинул клуб. Он отлично поработал

Главный человек «Локомотива» покинул клуб. Он отлично поработал

Заменил Ольгу Смородскую

Это был первый плюс для болельщиков «Локомотива», готовых терпеть кого угодно кроме руководительницы, которую они возненавидели. За все время при Смородской был выигран лишь один трофей, и произошло множество скандалов. Весной 2016-го «Локо» закончил сезон на шестом месте и не попал в еврокубки, очень глупо упустив путевку, когда повалился в апреле-мае. Через несколько месяцев Смородскую на посту гендиректора сменил Илья Геркус.

Про Геркуса ходили разные шутки после того, как были опубликованы его фотографии в шарфе «Зенита». Но даже это едва ли слишком смущало фанатов. Тем более что для них новое руководство «Локо» буквально сразу же стало сильно стараться. Сам же Геркус спокойно и честно рассказал, что за «Зенит» болел с первого класса и ничего плохого в этих фото не видит: «Это мои фотографии, я на них хорошо выгляжу, там у меня волосы на голове – прекрасно!».

Провел отличную работу с болельщиками

Матч в ретро-форме, фотографии фанатов на номерах у футболистов, возвращение Дмитрия Лоськова в клуб – уже теперь тренером, поездка на игру на МЦК – все это новое руководство сделало еще в первый месяц, фонтанируя креативом и свежими задумками.

Поначалу, когда «Локомотив» буксовал, казалось, что все эти шаги – просто заготовка для болельщиков для смягчения реакции на неудачные результаты. Однако когда дело пошло лучше, «Локо» не бросил радовать фанатов новыми идеями. Очень грамотная работа и организация. А самое большое в мире каллиграфити перед стадионом «Локомотив» – еще один крутой ход.

Пригласил Штоффельсхауса

В январе 2017 года спортивным директором «Локомотива» стал Эрик Штоффельсхаус. О нем было известно немногое: 11 лет в «Шальке», должность технического директора в Канаде, опыт работы с детскими командами. Впрочем, не слишком известен до назначения был и Геркус. При немце в «Локомотиве» расцвела трансферная политика – появились качественные легионеры, не ушли ключевые игроки. «Он делает свою работу безошибочно, чего я, честно говоря, не наблюдал ни в бытность свою в другом клубе, ни работая с его предшественником», – восхищался Геркус.

По работе Штоффельсхауса, вероятно, тоже будут скучать – он покинул клуб вместе с Геркусом.

Пригласил Семина

Изначально это было похоже на пиар-ход. Юрий Семин в своей книге об этом высказался прямо: «Мое приглашение носило в значительной степени имиджевый характер, стало некоей пиар-акцией, чтобы вернуть на трибуны болельщиков, связывавших прежние достижения «Локомотива» с моим именем. В то, что штабу, возглавляемому «стариком-тренером», удастся добиться с командой чего-нибудь серьезного, никто не верил. Мол, порулит полгодика-год, сам убедится, что все напрасно, и отойдет в сторонку. А болельщики успокоятся и уже не станут требовать возвращения Семина».

Геркус не согласен, о чем и сообщил в интервью Марии Командной: «Не соглашусь с тем, что в приглашении Семина был расчет на возвращение болельщиков на стадион. Может быть пара десятков человек вернулась, но возвращение болельщиков — это большая кропотливая работа, которая касается комфортного времяпровождения людей на стадионе. Юрия Павловича позвали по другим причинам, в том числе по спортивным».

Как бы то ни было, от возвращения Семина в итоге была двойная польза – и возвращение болельщиков, и результат.

Выиграл два главных трофея в России

После девяти туров в сезоне-2016/17 «Локомотив» завис в зоне стыковых матчей с одной лишь победой. 13-е место, смена руководства, приглашение тренера, который последние несколько лет работал лишь с командами калибра «Габалы», «Мордовии» и «Анжи». Немногие в тот момент могли бы предположить, что в следующие два года «Локо» выиграет сразу два трофея.

Победа в Кубке на следующий год была радостью, но в чемпионате клуб занял лишь восьмое место. В Суперкубке «Локомотив» в дополнительное время уступил «Спартаку», а в новом сезоне так разогнался, что на зимний перерыв отправился аж с восьмиочковым отрывом. Весной был не столь хорош, но чемпионство все же не упустил. А уже в нынешнем розыгрыше РПЛ «Локо» сумел оправиться после плохого старта и вернуться в чемпионскую гонку.

По сути, у Геркуса не задалось лишь с еврокубками, да и то отчасти – «Локомотив» играл в 1/8 финала Лиги Европы, где уступил слишком сильному «Атлетико». Но три очка из 18 возможных в не самой сильной группе Лиги чемпионов в актив, конечно, не запишешь.

Запомнился порядочным и искренним человеком

Поскольку всех подробностей внутри клуба болельщики знать не могут, в их памяти Геркус останется человеком, при котором в клубе не было ни одного громкого конфликта, который бы выплеснулся наружу настолько, что его бы обсуждали днями и месяцами. Недопонимания с Семиным возникали все время, но Геркус старательно уходил от подробностей в прессе, чтобы не вредить клубу. Неприятная история с контрактом Фернандеша не решена, но у португальца были проблемы и в его прошлых командах. На тему судей высказывался редко, гораздо чаще упреки звучали от Семина.

При этом по-доброму троллил Глушакова и Радимова, веселился в студии «Вечернего Урганта», не стеснялся критиковать своих футболистов за неправильное поведение и принимал участие в благотворительном забеге. Для фанатов же он, прежде всего, запомнится двумя завоеванными трофеями. Едва ли они могли себе представить пару лет назад, что выиграют больше, чем любимый клуб Геркуса – «Зенит».

Смолов не так ужасен, как вы думаете

«Локомотив» проиграл даже резерву. Лига чемпионов – провал

Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Геркус Илья
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vladik12
1546013678
Геркулес прослыл качественным менеджером.
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sergan113
1546013960
Ну что же, стоит сказать спасибо за работу и за результат. А что еще добавить?
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DOCTOR PENALTY
1546015721
Нескромный заголовок.
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тщмек 19
1546019146
Главным по сути был и остался Мещеряков.
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mihail200606
1546019813
ну уж его то точно должны вспоминать потом лучше, чем Чмородскую...
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a-rakhmatov
1546061272
Хороший специалист!
Ответить
Князев
1546082999
Главный человек Локомотива - это главный тренер команды Ю. П. Сёмин. А не какой то там Геркус...
Ответить
Львиное сердце
1546086562
---
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Etiainen
1546090799
жалко... хороший мужик. немало сделал для клуба
Ответить
Константинн
1546236562
Самое позорное чемпионство последних лет 15-ти... Но как к фут. менеджеру претензий нет.
Ответить
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