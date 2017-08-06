Президент «Локомотива» принял участие в благотворительном забеге

Президент «Локомотива» Илья Геркус принял участие в благотворительном забеге, который состоялся сегодня в Москве в Парке Победы на Поклонной горе.

Благотворительный забег «Достигая цели» был приурочен ко Дню железнодорожника и 180-летию железных дорог России.

Все вырученные средства пойдут на лечение Алины Карпенко из города Одинцово, которой поставлен диагноз «деформация позвоночника».