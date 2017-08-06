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    Президент «Локомотива» принял участие в благотворительном забеге

    Президент «Локомотива» Илья Геркус принял участие в благотворительном забеге, который состоялся сегодня в Москве в Парке Победы на Поклонной горе.

    Благотворительный забег «Достигая цели» был приурочен ко Дню железнодорожника и 180-летию железных дорог России.

    Все вырученные средства пойдут на лечение Алины Карпенко из города Одинцово, которой поставлен диагноз «деформация позвоночника».

    Источник: ФК «Локомотив»

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    06.08.2017 13:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 6 августа 2017, 15:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      пробежал 8 с половиной шагов до Мерседеса.. стайер, бубёныть..

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