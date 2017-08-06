Президент «Локомотива» принял участие в благотворительном забеге

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пробежал 8 с половиной шагов до Мерседеса.. стайер, бубёныть..
Президент «Локомотива» Илья Геркус принял участие в благотворительном забеге, который состоялся сегодня в Москве в Парке Победы на Поклонной горе.
Благотворительный забег «Достигая цели» был приурочен ко Дню железнодорожника и 180-летию железных дорог России.
Все вырученные средства пойдут на лечение Алины Карпенко из города Одинцово, которой поставлен диагноз «деформация позвоночника».
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— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 6 августа 2017 г.